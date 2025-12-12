3년 만기 하이파이브 원금지급형 月지급식

[헤럴드경제=김유진 기자] 교보증권은 현대차 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 오는 15일부터 19일까지 공모한다고 밝혔다.

이번에 공모하는 ELB 417회는 3년 만기 하이파이브 원금지급형 월지급식 상품이다.

매월 수익평가일에 기초자산 월수익평가가격이 최초기준가의 85% 이상이면 월마다 세전 0.4425%(연 5.31%)의 수익을 제공한다. 월수익평가일에 최초기준가의 85% 미만이면 해당 월에는 수익이 지급되지 않는다.

또한 6개월마다 조기상환 기회가 부여되며, 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 최초기준가의 102% 이상이면 원금을 지급하고 조기상환된다.

만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가의 102% 미만인 경우에도 원금이 지급된다. 단 중도상환 시에는 원금손실이 발생할 수 있다.

최소 청약금액은 100만원 이상, 10만원 단위로 가입 가능하며, 자세한 내용은 교보증권 홈페이지 및 MTS ‘Win.K’에서 확인할 수 있다.