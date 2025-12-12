‘11월 이후 국제금융외환시장 동향’ 원/달러 환율 변동률은 0.20%P↓ 외국인 채권자금 순유입 역대 최대

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난달 달러화 약세 현상에도 해외투자 확대와 외국인의 국내 주식 대규모 순매수 등의 영향으로 원/달러 환율이 큰 폭으로 올랐다. 외국인의 채권자금은 차익거래유인 확대 등에 역대 월간 최대 순유입을 기록했다.

12일 한국은행이 발표한 ‘11월 이후 국제금융외환시장 동향’ 자료에 따르면 지난달 원/달러 환율은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 기대 강화 등에 따른 달러화 약세에도 불구하고 지난 10월 1424.4원에서 이달 10일 1470.4원까지 올랐다.

한은은 “거주자의 해외투자와 외국인의 국내 주식 대규모 순매수가 영향을 끼쳤다”고 설명했다.

국내 개인투자자는 지난달 55억 달러(약 8조1000억원)의 해외주식을 순매수했다. 외국인은 같은 기간 91억 달러의 국내 주식을 순매도했다.

다만 원/달러 환율의 지난달 변동률은 0.37%로 10월(0.39%)보다 0.02%포인트 축소됐다.

외환스왑 시장에서 원화와 달러를 교환할 때 적용되는 금리인 ‘원/달러 스왑레이트(3개월)‘는 기관투자자의 해외투자목적 외화자금 수요 등의 하락 요인과 연준의 금리인하 기대에 따른 내외금리차 역전폭 축소 등 상승요인이 엇갈리면서 보합했다.

통화스왑금리(3년)는 국고채금리 상승과 부채스왑 등의 영향으로 지난 10월 2.3%에서 이달 10일 2.71%로 0.41%포인트 올랐다. 국고채금리(3년물)는 10월 말 2.72%에서 이달 10일 3.1%로 0.38%포인트 올랐다.

국내 은행 간 하루 평균 와환거래 규모는 384억4000만 달러로 전월(427억1000만 달러)보다 10%가량 감소했다.

외국인의 국내 증권투자자금은 채권자금을 중심으로 순유입이 이어졌다. 주식자금은 AI(인공지능) 고평가 우려 등으로 위험회피 심리가 강화된 가운데 국내주가 상승에 따른 차익실현 매도 등에 91억3000만 달러 순유출됐다. 지난 4월(93억3000만 달러) 이후 가장 큰 규모다. 채권자금은 차입거래유인 확대와 높아진 시장금리에 따른 저가매수세 등에 힘입어 118억1000만 달러 순유입됐다. 관련 기록을 집계하기 시작한 지난 2008년 1월 이후 월간 역대치다.

지난달 대외 외화차입여건은 안정세를 이어갔다. 단기 대외차입 가산금리는 전월 대비 0.02%포인트 올랐지만, 중장기 대외차입 가산금리는 0.04%포인트 떨어졌다. CDS 프리미엄은 전월 대비 0.01%포인트 하락했다.