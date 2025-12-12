11일 종가 기준 순자산액 1136억원 기록…수익률 6개월 54.38%·1년 47.39% 연초 이후 개인순매수액 328억원…구글 TPU 생태계 투자 확대에 자금 유입 지속

[헤럴드경제=김유진 기자] 한국투자신탁운용의 ‘ACE 구글밸류체인액티브 ETF’가 순자산총액 1000억원을 넘어섰다. 한국거래소에 따르면 이 ETF는 11일 종가 기준 순자산 1136억원을 기록했으며, 연초 이후 개인투자자 순매수액이 328억원에 달하는 등 꾸준한 자금 유입이 이어지고 있는 것으로 나타났다.

해당 ETF는 최근 높은 수익률을 바탕으로 투자자 관심이 확대됐다는 평가다. 지난 6개월 수익률은 54.38%로 비교지수(BM)를 12.12%포인트 웃돌았으며, 1년 수익률도 47.39%를 기록했다.

ACE 구글밸류체인액티브 ETF는 구글이 GPU 경쟁과는 별도로 강화하고 있는 텐서처리장치(TPU) 기반 생태계에 초점을 맞추는 점이 특징이다. 구글은 자체 AI 칩인 TPU를 중심으로 엔비디아와 다른 방식의 생태계를 구축하고 있으며, ETF에는 이러한 밸류체인과 관련 기업들이 폭넓게 담겼다.

포트폴리오에는 구글의 주문형 반도체(ASIC) 핵심 파트너 브로드컴을 비롯해 고대역폭메모리(HBM) 공급사 삼성전자 등이 포함된다. 또 구글의 새로운 사업 모델로 부상 중인 헬스케어·정밀의료 분야 등 구조적 성장 산업에도 투자할 수 있는 구조로 설계됐다. 주요 편입 종목은 구글(21.46%), 브로드컴(17.64%), 셀레스티카(7.31%), 마이크론 테크놀로지(4.32%), 루멘텀 홀딩스(4.31%), 삼성전자(4.25%) 등이다.

김원재 한국투자신탁운용 글로벌주식운용부 책임은 “생성형 AI 확산으로 TPU 기반 생태계가 빠르게 확대되고 있다”며 “구글의 기술력과 네트워크가 밸류체인 전반에 성장 기회를 제공할 것”이라고 말했다. 그는 “ACE 구글밸류체인액티브 ETF는 GPU 중심 투자에서 벗어나 독자 영역에서 성장하는 기업에 접근할 수 있다는 점이 장점”이라며 “앞으로도 산업 변화에 맞춰 포트폴리오를 적극적으로 조정할 계획”이라고 덧붙였다.

한편 이 상품은 실적배당형으로, 과거 수익률이 미래 성과를 보장하지 않으며 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.