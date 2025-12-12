국내 첫 은행사박물관, 21년 만 재단장 박경리 작가 은행 근무 당시 기록 전시 임종룡 회장 “열린 문화공간 되길 바라”

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 서울 중구 본점 지하 1층에 126년 금융 역사를 현대적으로 재해석한 전시 공간 ‘우리1899’를 개관했다고 12일 밝혔다.

우리1899는 2004년 문을 연 국내 첫 은행사 전문박물관을 21년 만에 재단장한 복합문화공간이다. 명칭은 임직원 투표를 통해 우리은행의 ‘우리’와 대한천일은행 창립 연도인 ‘1899년’을 결합해 선정했다.

이번 재단장으로 내부 벽을 과감히 허문 개방형 전시 동선을 도입해 관람 몰입도를 높였다. 전시장 중앙에는 360도 발광다이오드(LED) 조형물인 ‘우리타임스피어’를 설치했다.

역사관에는 서울시 지정문화재인 ‘대한천일은행 창립청원서’와 현존 가장 오래된 은행 건물인 ‘광통관(현 우리은행 종로금융센터)’ 재현 조형물 등이 전시된다. 특히 소설 ‘토지’의 박경리 작가가 1954년 옛 상업은행(현 우리은행)에서 근무했던 인사 기록과 당시 기고한 사보 글 등 특별한 사료도 만날 수 있다.

또한 전 세계 저금통 전시 코너와 금융·역사·문화 서적을 갖춘 ‘오픈형 라이브러리’를 마련해 고객들이 문화·휴식 공간으로 활용할 수 있도록 했다.

지난 11일 진행된 개관식에는 임종룡 우리금융그룹 회장, 정진완 우리은행장과 함께 박경리 작가의 후손인 김세희 토지문화재단 이사장이 참석했다. 장기간 치료로 문화생활을 즐기기 어려운 소아암 어린이 15명을 ‘1호 방문객’으로 초청해 의미를 더했다.

우리은행은 이날 ‘위비산타의 따뜻한 크리스마스 선물’ 행사도 함께 진행해 김세희 이사장이 박경리 작가의 동화책을 어린이에게 직접 전달하며 따뜻한 마음을 나눴다.

임 회장은 “우리1899가 대중에게 사랑받는 열린 문화공간이 되길 바란다”며 “오늘이 아이들에게 따뜻한 기억이자 금융의 가치를 새롭게 접하는 계기가 됐면 한다”고 전했다.