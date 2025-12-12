창업 교육, 전문가 멘토링 등 지원

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 17일까지 ‘도봉구 청년창업센터’ 신규 입주기업을 모집한다.

‘도봉구 청년창업센터’는 청년들에게 창업 공간과 체계적인 맞춤 프로그램을 제공하는 청년창업 육성 공간이다.

지난해 5월 씨드큐브 창동 4층에 637.02㎡ 규모로 조성됐으며 창업공간, 특화사업사무실, 스튜디오, 교육장 등으로 구성돼 있다.

이번에 모집하는 입주 공간은 2인실(3개)과 공용사무실(2~8석 이내)이다. 입주 기간은 내년 1월 1일부터 12월 31일까지다. 기간 연장은 중간평가 결과에 따라 최대 3년까지 가능하다.

모집 분야는 첨단·미래산업, 창조산업, 환경·사회·거버넌스(ESG) 기반 사회문제 해결 등이다.

신청 대상은 19세~45세 청년 예비창업자 또는 공고일 기준 창업한 지 3년 미만의 창업자다. 입주기업에는 창업 교육, 전문가 멘토링, 투자유치 지원, 사업지원금 등이 제공된다.

오언석 도봉구청장은 “청년 창업의 꿈이 도봉구 청년창업센터에서 시작될 수 있도록 지원에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.