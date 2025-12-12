할리우드 대기업, AI 개발사에 대규모 투자 최초 사례 아이거 CEO “오픈AI 성장 인상적…회사에 좋은 투자 될 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 월트디즈니(디즈니)와 오픈AI가 디즈니의 200여 개 캐릭터를 오픈AI 플랫폼에서 인공지능(AI) 기반 동영상·이미지 제작에 활용할 수 있도록 하는 3년짜리 라이선스 계약을 체결했다고 11일(현지시간) 발표했다.

양사는 공동 성명을 통해 오픈AI의 동영상 생성 플랫폼 ‘소라(Sora)’와 챗GPT에서 디즈니·마블·픽사 작품과 스타워즈 시리즈 등 인기 IP(지식재산권) 캐릭터를 활용한 AI 창작 콘텐츠 제작 및 공유가 가능해졌다고 밝혔다.

팬들이 창작물에 활용할 수 있는 캐릭터는 디즈니의 상징과 같은 미키마우스·미니마우스를 비롯해 ‘인어공주’의 아리엘, 신데렐라, ‘라이온 킹’의 심바와 무파사, ‘겨울왕국’, ‘인사이드 아웃’, ‘몬스터 주식회사’, ‘토이 스토리’, ‘주토피아’ 등의 인기 캐릭터들을 망라한다.

또 마블 영화 ‘캡틴 아메리카’와 ‘블랙 팬서’, ‘데드풀’ 시리즈의 애니메이션 또는 일러스트레이션 버전 캐릭터들이 포함된다.

하지만 이번 계약에 배우들의 초상권이나 음성 이용은 포함되지 않는다고 양사는 밝혔다. 가령 ‘토이 스토리’의 우디가 등장하는 동영상은 가능하지만, 애니메이션에서 이 캐릭터의 목소리 연기를 맡은 톰 행크스의 음성은 이용할 수 없다.

소라와 챗GPT는 내년 초부터 디즈니 캐릭터를 활용한 영상·이미지 생성을 시작할 예정이라고 양사는 밝혔다.

디즈니는 팬들이 소라에서 제작한 짧은 영상 중 선별된 작품을 자사의 스트리밍 플랫폼 디즈니플러스(+)에서 선보일 계획이다.

아울러 디즈니는 오픈AI에 10억 달러(약 1조5000억원) 규모의 지분 투자를 하고, 추가 지분을 매입할 수 있는 주식매수권도 부여받게 된다고 밝혔다.

이 계약은 할리우드 메이저 스튜디오가 AI 모델 개발사를 상대로 한 역대 최대 규모의 지분 투자라고 블룸버그 통신은 전했다.

오픈AI는 지난 몇 달간 디즈니를 비롯해 컴캐스트 산하 유니버설 픽처스, 워너브러더스 디스커버리 등 할리우드 주요 스튜디오들과 협업 가능성을 타진했지만, 스튜디오들은 AI 기업과의 사업 제휴에 소극적인 태도를 보여왔다고 블룸버그는 전했다.

스튜디오들은 자사의 지식재산권을 AI 생성에 활용하는 방식에 대해 우려했으며, AI 활용에 비판적인 할리우드 노동조합의 반발도 의식한 것으로 알려졌다.

밥 아이거 디즈니 최고경영자(CEO)는 이날 미 CNBC 방송 인터뷰에서 디즈니가 그동안 지식재산권 보호에 “공격적”이었지만, 오픈AI의 성장세와 콘텐츠 라이선싱에 대한 의지를 확인하고 “매우 깊은 인상을 받았다”고 말했다.

아이거 CEO는 또 “샘(올트먼 오픈AI CEO)과 그의 팀이 만들어내는 것에 참여하고 싶다”며 “우리는 이것이 회사에 좋은 투자라고 생각한다”며 “우리는 기존 사업 모델의 파괴를 포함해 어떤 변화가 결국 일어날 것이라면, 그 흐름에 올라타야 한다고 늘 생각해왔다”고 덧붙였다.

디즈니는 이번 라이선스 계약과 함께 오픈AI의 주요 고객사가 돼 디즈니+를 포함한 신규 서비스와 도구, 체험 구축을 위해 오픈AI의 API를 활용하고, 자사 직원들이 업무에 챗GPT를 이용하도록 도입할 예정이라고 밝혔다.