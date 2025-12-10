온실가스·안전·노사·이사회까지 37개 핵심지표 표준화 경영평가와 연계 추진…‘공공기관도 ESG 성적표 받는다’

[헤럴드경제=김용훈 기자] 공공기관의 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance) 경영을 체계적으로 관리하기 위한 ‘공공기관 맞춤형 ESG 가이드라인’이 처음으로 마련됐다.

앞으로 공공기관들은 온실가스 배출, 안전관리, 노사관계, 이사회 운영 등 ESG 전반에 대해 표준화된 기준에 따라 공시와 평가를 동시에 받게 된다.

기획재정부는 10일 공공기관운영위원회에서 ‘공공기관 ESG 가이드라인’을 의결·확정하고 공식 발표했다. 이번 가이드라인은 그간 민간 중심으로 운영돼 온 ESG 기준을 공공부문 특성에 맞게 재설계한 첫 제도라는 점에서 의미가 크다.

기재부가 지난 5월 공공기관을 대상으로 실시한 설문조사에서도 전체 288개 기관(84.0%)이 ‘공공기관 맞춤형 ESG 기준이 필요하다’고 응답했지만, 실제 현장에서는 전담 조직·전문 인력 부족으로 도입에 어려움을 겪어왔다. 이에 따라 기재부는 올해 3월부터 공공기관·연구기관·학계 전문가가 참여하는 실무 작업반을 구성해 가이드라인을 마련했다.

환경·사회·지배구조 3대 분야…총 37개 핵심지표 도입

이번 가이드라인은 환경(E) 13개, 사회(S) 14개, 지배구조(G) 10개 등 총 37개 핵심지표와 80개 세부지표로 구성됐다.

환경(E) 분야에는 ▷온실가스 배출량 ▷에너지 사용량 ▷재생에너지 비율 ▷폐기물·수질오염 ▷기후리스크 ▷생물다양성 등 탄소중립과 직결되는 지표들이 대거 포함됐다.

사회(S) 분야는 공공기관 특성을 가장 강하게 반영한 영역이다. ▷산업안전 ▷일·가정 양립 지원 ▷노동기본권 ▷여성·장애인 고용 ▷협력사 ESG ▷상생협력 구매 ▷전략적 사회공헌 등 국민 생활과 직접 연결되는 지표들이 집중 배치됐다.

지배구조(G) 분야에서는 ▷이사회 내 ESG 안건 상정 ▷이사회 성별·전문성 다양성 ▷임원 보수체계 ▷내부통제 ▷윤리규범 위반 공시 ▷감사기구 전문성 등 공공기관의 ‘내부 통제력’을 정밀 점검하도록 설계됐다.

특히 기후리스크, 생물다양성 등은 ‘자율 공시 지표’로 별도 설정해 기관의 ESG 성숙도에 따라 단계적으로 확대 적용할 수 있도록 했다.

알리오 공시 넘어 ‘정성평가’까지…국민 이해도 제고

기재부는 이번 가이드라인이 기존 알리오 통합공시가 ‘정량지표 위주’라는 한계를 보완하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다. 단순 수치 공개뿐 아니라 ▷목표 대비 달성도 ▷추진 과정 ▷성과 ▷향후 계획까지 함께 공개하도록 설계됐다.

또 ▷각 지표별 도입 배경 ▷정의 ▷관련 법령 ▷적용 대상 ▷작성 사례까지 함께 담아 공공기관의 ESG 경영보고서를 위한 ‘실무 매뉴얼’ 성격도 동시에 갖췄다.

기재부는 이번 가이드라인을 향후 공공기관 경영실적평가와 연계하는 방안도 본격 추진한다.

국제 ESG 기준 개정과 현장 의견을 반영해 가이드라인을 지속 보완하고, ESG 공시 항목 확대·체계화, ESG 평가 항목의 경영평가 반영을 단계적으로 추진한다는 계획이다.

기재부 관계자는 “공공기관의 ESG는 단순한 유행이 아니라 투명성과 책임경영을 국민에게 증명하는 핵심 기준”이라며 “우수사례집 발간, ESG 정보 분석을 통해 공공부문의 ESG 성과가 민간으로 확산되는 계기를 만들겠다”고 밝혔다.