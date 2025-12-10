- 광역지자체 중 유일 수상으로 도시재생 성과 전국적 인정

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 10일 서울 콘래드호텔에서 개최된 ‘2025년 제10회 도시재생 한마당’에서 지역특화 분야 ‘우수상’을 수상했다.

대전시는 올해 11월6일 ‘2025 도시재생 한마당 경진대회’에서 “大田! 도시재생의 힘으로 다시 빛나다”를 주제로 지난 8년간 추진해 온 ▷도심형산업지원플랫폼 조성 ▷청년창업공간 운영 ▷보행환경 개선 ▷신·구 지하상가 연결 등 원도심 경제 활력 회복 성과를 발표했다. 이들 사업은 ▷입주율 100% 달성 ▷빈 점포 감소 ▷매출 증가 ▷유동인구 확대 등 실질적 성과로 이어졌다.

이번 수상은 전국 광역지자체 중 유일한 수상으로 대전시의 도시재생 추진 역량과 성과가 공식적으로 인정받은 의미 있는 결과다.

백병일 대전시 도시재생과장은“이번 우수상은 그동안 도시재생 정책을 흔들림 없이 추진해 온 결과며, 시민과 지역의 협력이 만들어 낸 성과”라며 “앞으로도 원도심이 다시 활력을 찾고, 지역경제가 성장하는 변화를 계속 만들어가겠다”고 밝혔다.