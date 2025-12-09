영등포구청
[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 영등포구 <4급 승진> ▲총무과 김성수 ▲가로경관과 박상준

<5급 승진> ▲감사담당관 김경희 ▲총무과 김형민, 최영호 ▲자치행정과 최종연 ▲문화체육과 김순이 ▲일자리경제과 임경태 ▲교통행정과 여순주▲보건위생과 연미선 ▲복지정책과 김홍현


