[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본의 한 안과 의사가 가족이 노벨상을 수상해 시상식에 참석한다는 이유로 휴진을 공지해 화제다.

7일 엑스(X·전 트위터)에는 ‘나고야 어느 안과 의사의 휴진 이유’라는 제목의 글이 올라왔다.

공지문에는 “가족이 노벨 의학상을 수상했다”며 “수상식에 참가하기 위해 12월5일부터 13일까지 스웨덴 스톡홀름에 다녀오게 돼 휴진한다”고 적혀 있다. 그러면서 “환자분들께 불편을 드려 죄송하지만 양해 부탁드린다”고 덧붙였다.

해당 공지문은 온라인상에서 빠르게 확산됐다. 이를 본 누리꾼들은 “저 정도면 1년 휴진해도 그냥 넘어갈 듯”, “얼마나 자랑스러웠을까”, “가족이 노벨상 수상이라니. 대단하다”, “휴진 사유 클래스가 달라서 그냥 고개를 끄덕이게 된다”, “글씨체도 예쁘다” 등 다양한 반응을 보였다.

앞서 지난 10월 스웨덴 카롤린스카 연구소 노벨위원회는 생물학자 매리 브런코(미국), 프레드 람스델(미국), 사카구치 시몬(일본) 3인을 2025년 노벨 생리의학상 수상자로 선정한 바 있다.

이 가운데 사카구치 일본 오사카대 명예교수는 면역 반응을 억제하는 ‘조절 T세포’의 존재를 발견한 공로를 인정받았다. 조절 T세포는 면역계에서 CD25 단백질을 발현해 ‘면역 관용’(immune tolerance)이라는 브레이크 역할을 한다.

면역 관용이란 몸의 면역체계가 자기 세포를 공격하지 않도록 조절되는 현상을 의미하는데, 면역 반응이 과열될 때 이를 식혀주는 제동장치를 해주는 셈이다.

사카구치 교수의 발견은 류머티즘 관절염이나 제1형 당뇨병 등 자가면역 질환이나 암 치료에도 연결될 수 있어서 오래전부터 유력한 노벨상 후보로 거론돼왔다.