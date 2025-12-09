25개 자치구 중 정량평가·정성평가 모두 1위… 3년 연속 우수한 성적 청소년들의 저당 식습관 형성 위한 ‘덜달달원정대’ 구성, 저당 조리법 개발·보급 등 다양한 노력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 서울시가 주관한 ‘2025년 식품위생·정책 분야 종합평가’에서 정량평가와 정성평가 모두 1위를 차지하며 식품안전 최우수 자치구로 인정받았다.

이번 평가는 서울시가 관내 25개 자치구의 식품위생·정책 분야를 종합적으로 점검하기 위해 매년 실시하는 것으로, 정량평가와 정성평가 각각 우수한 자치구를 선정한다.

정량평가 7개 분야는 ▲식품안전관리 기반시설 ▲지도점검 ▲수거검사 및 민원처리 ▲식중독 대응 및 식품접객업소 관리 ▲식생활 개선 ▲시정참여 ▲시민 행정서비스로, 자치구의 식품위생 분야에서 기본적이고 필수적인 관리 역량을 평가하는 지표로 구성된다. 광진구는 이 평가에서 높은 점수를 획득해 대상(1위)을 수상했다.

특히 3년 연속 서울시 식품위생 분야에서 우수한 성적을 거두며 광진구보건소를 중심으로 한 지속가능한 식품안전 관리 시스템을 확립했다는 점을 입증했다.

자치구 사업의 창의성, 적절성, 효과성, 난이도 등을 심사하는 정성평가에서도 광진구는 지역 특성에 맞는 특수사업 우수사례 자치구로 선정되며 1위를 차지했다.

구는 우수사례로 선정된 ‘오늘부터 “당” 덜~달달 실천하자!’ 사업을 통해 청소년 저당문화 확산에 앞장섰다. ‘덜달달원정대’ 1,000명을 모집해 저당 식습관 형성을 위한 홍보·체험활동을 진행하고, 저당 조리법 13종을 개발해 학교와 지역사회에 보급하는 등 저당 환경 조성에 힘쓴 점이 높이 평가받았다.

김경호 광진구청장은 “정량과 정성 모든 부문에서 1위를 차지한 것은 광진구보건소 직원들의 땀과 노력이 만든 소중한 성과”라며 “앞으로도 구민이 안심하고 먹을 수 있는 식품안전 광진구를 만들기 위해 현장 중심의 꼼꼼한 위생관리와 창의적인 식생활 개선 정책을 지속적으로 펼쳐나가겠다”고 말했다.