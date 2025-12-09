우수협력사에 감사패 및 상금 전달

[헤럴드경제=김희량 기자] 반도건설은 올해 우수한 실적을 달성한 협력사들과 함께하는 시상식 및 간담회를 가졌다고 9일 밝혔다.

업계에 따르면 반도건설은 지난 4일 협력사 대표들과 함께 ‘2025 우수협력사 시상식 및 협력사 간담회’를 가졌다. 이날 행사에는 김용철 반도건설 사장, 이정렬 시공부문 대표 및 임직원, 우수협력사로 선발된 15개사 대표 및 임직원 등이 참석했다.

반도건설은 현장의 다양한 분야에서 노력해온 협력사를 노고를 치하하고 애로사항과 상호협력을 위한 소통의 장을 마련했다. 이어 올해 공사관리, 안전관리, CS 부문에서 우수한 기술력과 노하우를 선보인 15개 우수협력사에 감사패와 감사장, 상금을 각각 전달했다.

공사관리, 안전관리 부문 최우수 협력사 3개사는 각각 상금 1500만원과 계약이행보증금 5% 감면 혜택이 제공됐다. 우수협력사 11개사는 각각 포상금 700만원과 계약이행보증금 5% 감면 혜택을 받게 됐다. CS부문 최우수 협력사 1개사에도 상금 1000만원이 수여됐다.

협력사 간담회에서는 올해 강화된 산업재해예방과 관련된 안전관리 체계의 고도화와 현장 중심 사전 위험성 평가 및 예방활동 강화 방안 등을 중점적으로 논의했다. 이정렬 시공부문 대표는 최근 강화된 중대재해처벌법과 관련하여 협력사의 보다 긴밀한 협조를 당부했다.

이날 최우수 협력사로 선정된 김인석 두성이엔씨(주) 대표는 “반도건설과의 적극적인 협력을 통해 우수한 기술력과 시공 능력을 인정받아 최우수 협력사로 선정돼 기쁘다”며 “앞으로도 현장에서의 탄탄한 협력관계를 유지하는 동시에 활발한 소통을 통해 시공 품질 향상에 힘쓰겠다”고 소감을 전했다.

김용철 반도건설 사장은 “협력사는 현장에서 함께 땀 흘리는 동료이자 파트너이기에 그만큼 소통과 신뢰 관계 형성이 중요하다”라며 “힘든 2025년을 함께 지나온 만큼 든든한 동반자로서 앞으로도 협력사와의 관계를 다지고 우수한 시공 경쟁력을 키울 수 있는 기회를 이어나갈 것”이라고 답했다.