1월 6일, 8일 광진구청 대강당에서 중고생 및 학부모 대상 특강 진행 EBS 정승익·정유빈 강사 초청… 학습 방향 설정·성적 향상 전략 제공 12월 22일~29일 광진구청 누리집에서 선착순 300명 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구가 겨울방학을 맞아 1월 6일과 8일 광진구청 대강당에서 지역내 중고등학생과 학부모를 위한 ‘2026 겨울방학 자기주도학습 특강’을 운영한다.

올해 대학수학능력시험이 ‘불수능’으로 평가될 만큼 높은 난도를 보였음에도 불구하고, 광진구 지역 내 일반고가 2년 연속 수능 만점자를 배출하며 지역 내 교육 열정과 학습 성취를 다시 한번 입증했다.

이러한 성과를 바탕으로 구는 겨울방학 동안 학생들이 학습 동기를 유지하고 효과적인 공부 방향을 설정할 수 있도록 과목별 학습 전략 특강을 마련했다.

강의는 이비에스(EBS)의 영어·수학 대표 강사가 맡는다. 먼저, 1월 6일에는 정승익 영어 강사가 ‘진짜 공부로 수능 영어 1등급 도전하기’를 주제로, ▲가짜·진짜 공부의 개념 구분 ▲자기주도학습 점검표 ▲수능 영어 분석 및 대비 전략을 안내한다.

이어 1월 8일에는 정유빈 수학 강사가 ‘성과를 높이는 진짜 수학 공부법’을 소개한다. ▲시기별 학습 핵심 ▲효율적인 수학 학습 전략 ▲적정 수준의 선행 학습 등 학생들이 궁금해하는 실전 중심의 수학 공부법을 제시할 예정이다.

신청은 12월 22일부터 29일까지 광진구청 누리집에서 받는다. 회차별로 관내 중고등학생과 학부모 300명을 선착순으로 모집하며, 자세한 사항은 교육지원과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “겨울방학은 학생들이 한 해의 학습을 돌아보고 새로운 학습 전략을 세우는 의미 있는 시기”라며 “이번 특강을 통해 학생들이 효과적인 공부법을 익히고 학습에 대한 주도적인 힘을 기를 수 있기를 바라며, 앞으로도 유익한 교육 프로그램을 지속적으로 제공해 나가겠다”고 말했다.

구는 ‘쉼없는 자율학습실’ 운영비 지원을 비롯해 수과학 융합 아카데미·모의면접 및 면접특강 운영 등 현장 수요에 맞춘 실질적인 지원을 이어가는 한편, 학부모와의 소통을 확대하는 등 지역사회와 함께하는 교육 환경 조성에도 힘쓰고 있다.