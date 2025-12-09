- STEPI, 한국의 R&D 시스템 7대 혁신 방안 제시

[헤럴드경제=구본혁 기자] 글로벌 에너지·기후위기 대응이 국가경쟁력의 핵심 요소로 부상하는 가운데, 미국 ARPA-E(Advanced Research Projects Agency-Energy)가 구축한 ‘고위험·고보상 응용연구’ 체계의 성공 요인을 이재명 정부의 기술주도 성장 전략에 반영해야 한다는 주장이 제기됐다.

과학기술정책연구원(STEPI)은 ARPA-E의 정당성 기반, 조직·사업구조, 혁신네트워크 등 시스템적 성공요인을 분석하고, 한국 R&D 시스템 개편을 위한 7대 혁신 방향을 제시한 ‘STEPI 인사이트(Insight)’ 제352호를 발간했다.

홍성주 STEPI 선임연구위원은 “기술보급은 당장의 성과를 만들지만, 기술혁신은 미래 먹거리를 만든다”며 “ARPA-E와 같이 민간에서 추구하기 어려운 고위험 영역의 응용연구를 체계적으로 추진할 한국형 응용연구 시스템이 필요하다”고 강조했다.

이와 함께 “ARPA-E는 미국 연방정부 에너지부 직속의 공공조직임에도 관료주의 침투를 원천적으로 차단하고, 혁신 아이디어가 지속적으로 유입되도록 조직·제도를 설계한 점이 특징”이라며 “유한임기 PD(Program Director) 제도, 높은 재량과 책임을 부여한 조직구조, 통합형 사업관리 모델 등은 한국에 중요한 시사점을 제공한다”고 설명했다.

‘미국 ARPA-E 에너지 R&D의 시스템적 성공 조건과 시사점’란 제목의 이번 보고서는 ARPA-E의 성공을 개별 사업 방식이 아닌 국가 혁신시스템 차원에서 작동한 총합적 결과로 해석했다.

연구에 따르면 ARPA-E의 경쟁력은 ▷정치적 변동으로부터 R&D를 보호하는 정당성 기반 ▷우수한 자원배분·관리체계 ▷혁신네트워크 플랫폼 역할 등에서 비롯된 것으로 나타났다.

ARPA-E가 기존 에너지 R&D 집행 수단과 조직들과 달리 단순한 보고체계, PD 중심 조직구조, 높은 재량을 기반으로 하는 프로젝트 관리 방식을 갖추고 있어, 이를 통해 아이디어 발굴·연구·상용화를 하나의 체계로 운영하는 ‘혁신형 경영모델’을 실현한 점을 독보적 혁신 성과로 평가했다.

보고서는 ARPA-E 모델의 시스템적 성공 요인을 바탕으로, 한국이 오랫동안 ‘미국식 고위험·고보상 R&D’를 도입하려 했음에도 ▷부처별·조직별 과제 단위의 분절적 운영 ▷안정적 성과 창출을 선호하는 연구문화 등 관료주의의 영향을 크게 받고 있다고 진단했다.

이에 따라 ▷R&D 전문기관이 단순 예산 집행 대행 역할을 넘어 과학계 및 산업계 간 중개 역할 확립 ▷R&D 예산 및 정책 변동에 대한 입법부의 제도적 완충 및 복원 역할 강화 ▷전문가 중심으로 R&D 자원 배분 ▷조직간 분절화된 R&D 과제들을 혁신 주체 관점에서 재구조화 ▷R&D와 상업화 정책의 통합 운영 ▷전주기 혁신 네트워크 설계·운영 ▷지자체와의 협업을 통한 기술개발-실증 파이프라인 설계 등을 한국 R&D 시스템 개편을 위한 7대 정책 시사점으로 제시했다.

홍성주 선임연구위원은 “초격차 성장은 ‘안전한 연구’의 반복으로는 만들어질 수 없다”라며. “한국이 세계를 앞서기 위해서는 성공 확률이 낮더라도 판을 바꿀 수 있는 고위험 연구에 과감히 투자하는 ‘응용연구 정책’이 시급하다”라고 밝혔다.

이어 “만성화된 추격형 성장 구조를 넘어 선도형 혁신문화로 전환하기 위해서는, 몇 개의 프로젝트를 늘리는 방식이 아니라 R&D가 작동하는 방식 자체를 바꾸는 시스템 개편이 필요하다”라며 “ARPA-E는 한국이 미래 R&D 체계를 어떻게 재구성해야 하는지 보여주는 중요한 벤치마크”라고 강조했다.