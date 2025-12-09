“예산안 법정시한 내 통과·대야 협상 등 감안”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 대통령실에 인사청탁 문자를 보냈다는 의혹을 받는 문진석 원내운영수석부대표를 유임하는 방향으로 가닥을 잡았다.

김현정 민주당 원내대변인은 9일 원내대책회의 후 기자들과 만나 “기본적으로 원내대표께서 문 원내수석이 이번 예산안을 5년 만에 (법정)시한 안에 처리했고, 많은 역할을 하고 있어서 문 원내수석의 역할이 필요하다는 입장을 갖고 계신 것 같다”고 말했다.

전날 열린 민주당 비공개 의원총회에서 문 수석의 사퇴 요구가 있던 것으로 전해졌다. 문 수석은 사과하면서 인사권자인 김병기 원내대표에게 거취에 관해 일임하겠다고 하자, 김 원내대표도 “고민과 숙의를 거쳐 결정하겠다”고 말했다고 한다.

문 수석이 직을 그대로 유지하느냐는 질문에 김 원내대변인은 “확정적인 건 아닌데 기본적으로 그런 입장을 갖고 계신다”며 “그런 기조하에서 결정하지 않을까 싶다”고 답했다.

박상혁 민주당 원내소통수석부대표도 이날 MBC 라디오와 인터뷰에서 “전날 의총에서 본인(문 원내수석)도 많은 동료 의원에게 반성과 사과했다”며 “최근에 5년 만에 법정시한 안에 예산을 처리하면서 여러 가지 문진석 수석이 보여줬던 대야 협상력이 있다. (김 원내대표가) 그런 점들을 감안해서 아마 판단하실 거라고 생각한다”고 말했다.

문 원내수석과 문자를 주고받은 김남국 전 대통령실 디지털소통비서관은 사퇴했다는 지적에 박 수석은 “그런 비판의 지점들도 저희가 다 알고 있기 때문에 그런 부분들까지 감안해서, 또 지금까지 말씀드렸던 것처럼 원내운영수석으로서 했던 여러 가지 대야 협상, 또 그리고 앞으로 해야 할 또 저희의 개혁 법안의 추진 이런 것들을 감안해서 말씀을 드리도록 하겠다”며 “김 원내대표는 그동안 (문 수석에게) 두터운 신임을 가지고 있다”고 덧붙였다.