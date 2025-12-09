[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 보건복지부 주관 ‘2025년 전국 지방자치단체 장애인복지사업 평가’에서 2년 연속 대상을 받았다.

구는 2021년 최우수상, 2023년 우수상, 2024년 대상에 이어 네 번째 수상하는 영예를 안고, 2년 연속 전국 1위 자리를 수성했다. 장애인복지사업 평가는 전국 229개 지자체의 장애인 복지 정책과 성과를 점검하고 우수사례를 확산해 장애인 복지사업의 효율적인 추진 기반을 만들고, 지역 장애인 복지 수준을 제고하기 위한 것이다.

‘지역 특성에 기반한 수요자 중심 서비스 환경 구축’, ‘민관 협력 체계 활성화를 통한 통합돌봄 강화’ 등 관악구의 실질적인 지원책이 높은 평가를 받았다.

올해 구는 장애인을 위한 ‘공간복지 실현’에 주안점을 두고, 실사용자인 장애인의 의견을 적극 반영해 ‘장애인단체 운영센터’를 새롭게 조성했다. ‘장애인종합복지관’에는 음악치료, 슐런 교실 등 많은 인원이 함께 이용할 수 있는 대규모 공간을 마련했다. 특히 구는 ‘장애인 행복미용실’ 5개소를 지정해 자동문과 경사로 등 장애인 편의시설을 설치했다.

지난 10월 개최한 온라인 취업박람회에서 ‘장애인 전용 상담 홍보 코너’를 별도로 운영해 장애인의 취업 알선을 도왔다. 아울러 사회적경제 장터인 ‘꿈시장’에서 장애인 생산품 판매 부스도 마련했다.

한편 구는 보건복지부 시범사업인 ‘장애인 개인예산제’ 우수기관으로 선정되어 보건복지부장관상을 추가로 수상했다. 장애인 개인예산제는 장애인이 정해진 예산 내에서 자신에게 필요한 재화와 서비스를 선택해 이용할 수 있도록 지원하는 수요자 중심의 맞춤형 복지제도이다.

박준희 구청장은 “주민이 행복한 일상을 만들어 가는 데 있어 가장 세심하게 살펴야 할 장애인 삶의 질 개선을 위해 맞춤형 정책을 추진하고 인프라를 확충해 온 노력이 값진 결실로 이어져 기쁘다”라며 “앞으로도 소외되는 이웃 없이 모두가 행복한 1등 도시의 명성을 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.