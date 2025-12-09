김동원(사진) 한화생명 최고글로벌책임자(CGO) 사장이 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 글로벌 금융 행사에서 기조연설자로 나서 한국과 UAE 간 금융 협력의 중요성을 강조했다.

김 사장은 8일(현지시간) ‘아부다비 금융주간 2025’의 공식 세션인 ‘글로벌 마켓 서밋’ 개회사에서 “한국과 UAE는 1980년 수교 이후 협력의 지평을 꾸준히 넓혀왔다”며 “금융사로서 양국의 ‘100년 동행’을 다음 세대까지 이어가는 데 앞장서겠다”고 말했다.

글로벌 마켓 서밋은 ADFW 2025의 공식 세션으로, 글로벌 자본시장의 구조적 변화를 여러모로 분석하고 향후 자본 네트워크의 방향을 제시하는 장이다. 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용, 한화투자증권 등 한화 금융 계열 4개사는 ADFW 2025의 프리미어 파트너로 참여했다. 김 사장은 “한국과 UAE는 위기를 기회로 바꾸고, 변화를 두려워하지 않으며, 신뢰 기반의 장기적인 관계를 지향하는 DNA를 공유하고 있다”고 강조했다. 박성준 기자