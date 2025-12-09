[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]㈜명성이 추진중인 온라인 판촉물 플랫폼 ‘기프트코(GIFT.CO.KR)’가 서비스 전반을 업그레이드하면서 판촉물 시장의 새로운 표준으로 급부상하고 있다.

9일 ㈜명성에 따르면 기프트코는 그동안 판촉물 시장에서 반복적으로 지적돼온 정보 부족, 제작 품질 편차, 불투명한 견적 등 B2B 고객의 불편함을 해소하기 위해 기획된 플랫폼이다.

특히 기업이 판촉물을 제작하는 과정에서 발생하는 시행착오를 최소화하고 보다 정교한 브랜드 경험 제공을 목표로 한다.

기프트코의 가장 큰 경쟁력은 30년에 걸친 실전 제작 경험과 10만건 이상의 축적된 제작 데이터다.

지난 1994년 설립 이후 쌓아온 노하우는 판촉물을 단순한 주문·배송 상품이 아닌, 기업의 메시지와 브랜드 전략을 담는 핵심 도구로 바라보는 차별화된 시각을 형성했다.

감사의 마음, 기업의 태도, 브랜드 이미지까지 판촉물 하나가 전달하는 무형적 가치를 기프트코는 중시한다.

특히 기프트코는 디자인–제작–검수–출고–배송까지 아우르는 ONE-STOP 제작 시스템을 완성해 높은 완성도를 실현하고 있다.

자체 디자인팀이 브랜드 아이덴티티를 반영한 시안을 기획하고 자체 인쇄 장비 및 검증된 제작 파트너를 통해 안정적 제작이 이뤄진다.

이어 체계적 검수와 품질 관리, 출고 및 배송까지 전 과정을 통합 관리함으로써 제작 과정에서 발생할 수 있는 품질 편차와 커뮤니케이션 오류를 구조적으로 줄였다.

일반적인 플랫폼이 공급자 연결에만 그치는 것과 달리 기프트코는 ‘제작 결과까지 책임지는 솔루션 파트너’를 지향한다는 점에서 분명한 차별성을 드러낸다. 이는 제품 판매 중심이 아니라 브랜드 경험 설계 중심의 플랫폼이라는 점을 명확히 보여준다.

기프트코의 신뢰는 모기업 ㈜명성의 견고한 성과에서도 확인된다.

명성은 중소벤처기업부 장관상, 대한민국 소비자브랜드 대상, 글로벌 IP스타기업 선정 등 정부 및 기관으로부터 전문성과 성장성을 인정받아왔다.

여기에 연 매출 300억원 규모의 안정적 재무구조는 플랫폼의 지속적인 투자와 품질 유지에 기반이 되고 있다.

기업 로고가 새겨진 판촉물은 고객과 파트너에게 전달되는 ‘기업의 얼굴’이 되는 만큼 B2B 고객에게는 제대로 제작할 수 있는 역량, 일관된 품질, 납기와 사후 관리의 안정성 등 신뢰 요소가 무엇보다 중요하다.

기프트코는 이러한 핵심 기준을 충족하는 체계를 갖춘 플랫폼으로 평가받고 있다.

기프트코 관계자는 “판촉물은 단순한 선물이 아니라 브랜드의 이야기를 전달하는 방식”이라며 “앞으로도 30년간 축적된 노하우와 ONE-STOP 제작 시스템을 바탕으로 기업 고객이 안심하고 맡길 수 있는 ‘신뢰의 표준 플랫폼’을 만들어가겠다”고 말했다.