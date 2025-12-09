김범석 의장 등 증인 9명 채택

[헤럴드경제=정석준 기자] 국회 과학기술정보통신위원회는 9일 대규모 개인정보가 유출된 쿠팡 사고와 관련한 청문회를 17일 실시하기로 했다.

과방위는 이날 국회에서 전체회의를 열고 쿠팡 김범석 이사회 의장과 박대준 대표이사, 강한승 북미사업개발 총괄(전 경영관리총괄), 브렛 매티스 정보보호최고책임자(CISO) 등 증인 9명과 참고인 5명을 채택하며 이같이 의결했다.

과방위는 지난 2일 쿠팡 침해사고 긴급 현안질의를 개최했으나 쿠팡 측의 대응이 부족하다고 판단해 청문회를 개최하기로 했다.

앞서 쿠팡은 지난달 29일 고객 계정 약 3370만개에서 이름과 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보 등의 정보가 유출됐다고 발표했다.

긴급 현안질의에 참석했던 박 대표는 여야 의원들의 질타에 “정보 유출이 일어난 것에 대해서는 두 번 세 번 (사과 외에는) 할 말이 없다”면서도 “책임을 회피할 생각은 없다”고 말했다.

이어 “2차 피해가 발생할 가능성을 절대부정하고 있지 않다. 현재 2차 피해 예방에 가장 집중하고 있다”며 “2차 피해가 발생하게 된다면 그에 따라 합리적인 대응을 할 것”이라고 밝혔다.