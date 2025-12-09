[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구과학대는 8일 교내 글로벌세미나실에서 대학 스포츠단 소속 8번째 팀인 축구부 창단식을 개최했다.

이번 창단은 침체된 대구지역 대학축구의 부흥과 프로스포츠 종목 도입을 통한 대학스포츠 활성화를 통해 학생들에게 올바른 스포츠 정신과 애교심을 함양하고 대학의 지속적인 발전을 꾀하기 위해 마련됐다.

이날 창단식에는 대구과학대 박지은 총장을 비롯한 보직교수 및 지도교수들과 국회 문화체육관광위원회 김승수 의원, 대구시 체육회 박영기 회장, 대구시 북구의회 최수열 의장, 대구시 축구협회 최태원 회장, 대구시 북구체육회 류성진 회장 등 체육계 및 정관계 주요 인사와 선수, 학부모 등 100여명이 참석했다.

대구과학대 축구부는 주석범(전문스포츠지도과 학과장) 체육부장을 중심으로, 금석배 4연패를 비롯해 여러 전국대회에서 의미 있는 성과를 이끌어낸 고재효 감독과 이민우 코치 등 지도진, 그리고 선수 32명으로 구성돼 있다.

대구시 체육회 박영기 회장은 “대구과학대 축구 선수단이 지역을 대표하는 우수 팀으로 성장할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

박지은 대구과학대 총장은 “이번 축구부 창단을 계기로 지역을 넘어 전국의 우수 스포츠 인재를 양성하고 대학의 위상 강화에 앞장설 것”이라고 말했다.