고창∙단성∙장성 등 ‘설향’ 품종…달콤한 우유 크림 조합

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 ‘맛삼춘 딸기샌드위치’를 출시한다고 9일 밝혔다.

딸기샌드위치는 GS25가 지난 2015년부터 선보인 겨울 전략 상품이다. 지난 시즌까지 누적 판매량은 2300만개에 달한다.

신제품은 제철 설향 딸기와 부드러운 우유 크림을 조합했다. 전북 고창, 충북 단성, 전남 장성 등 국내 주요 산지에서 선별한 딸기를 사용했다. 평균 12브릭스(brix)의 당도와 약 15g 내외의 크기를 갖췄다. 샌드위치 한 개에는 딸기 4개가 들어간다. 가격은 3700원이다.

GS25는 ‘딸기를 삼킨 춘식이’ 디자인을 패키지에 적용했다. 이날부터 10일까지 이틀간 우리동네GS 앱에서 한정수량 1000개가 20% 할인된 가격으로 선출시된다. 17일부터는 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

‘딸기 페스티벌’을 콘셉트로 한 다양한 상품도 선보인다. 서울우유 딸기크림빵, 서울우유 딸기크림도넛 등 2종을 먼저 선보인다. 각각 오는 18일과 23일 출시된다.

신선식품 자체 브랜드 ‘신선특별시’에서는 설향 딸기와 비타베리, 킹스베리, 조이베리 등 다양한 프리미엄 품종을 운영한다. 12월 중순에는 60g 이상 최상급 킹스베리 1입 구성의 ‘시그니처 딸기’를 선보일 계획이다.

딸기잼과 크림을 모찌로 감싼 ‘쿠냥이의 딸기 모찌팬케이크(2500원)’와 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’ 캐릭터를 활용한 ‘딸기&소금우유크림팝콘(2000원)’도 있다.

정시현 GS25 FF팀 MD는 “딸기 시즌에 맞춰 신선 과일부터 베이커리, 스낵까지 다양한 상품으로 선택의 폭을 넓힐 것”이라고 말했다.