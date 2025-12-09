‘어쩔수가없다’ 작품상·최우수외국영화·남우상 ‘케데헌’도 애니 작품상 및 주제가상·흥행상 도전

[헤럴드경제=손미정 기자] 영화 ‘어쩔수가없다’와 넷플릭스 오리지널 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 내년 1월 열리는 제83회 골든글로브에서 작품상 후보를 포함해 각각 3개 부문 후보에 올랐다.

8일(현지시간) 골든글로브 홈페이지에 따르면 ‘어쩔수가없다’는 뮤지컬·코미디 영화 부문 최우수 작품상 후보로 올랐다. ‘블루문’, ‘부고니아’, ‘마티 슈프림’, ‘누벨 바그’, ‘원배틀애프터어나더’과 수상을 놓고 경쟁한다.

‘어쩔수가없다’는 최우수 외국어(비영어) 영화부문 후보로도 올랐다.

‘어쩔수가없다’에서 주인공 ‘만수’를 연기한 이병헌은 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상 후보로 선정됐다. 이선 호크(블루문), 조지 클루니(제이 켈리), 제시 플레먼스(부고니아), 레오나르도 디카프리오(원배틀애프터어나더), 티모시 샬라메(마티 슈프림)가 함께 주연상 후보에 이름을 올렸다.

‘케데헌’은 최우수 애니메이션 영화 부문 후보로 올라 주토피아 2, 아르코 등 5개 작품과 경합한다. 또 최우수 오리지널송(주제가상) 부문과 흥행성취상 부문 후보로도 올랐다.

장준환 감독의 ‘지구를 지켜라’(2003)를 리메이크한 할리우드 영화 ‘부고니아’는 뮤지컬·코미디 영화 부문의 작품상과 여우주연상(에마 스톤), 남우주연상(제시 플레먼스) 등 3개 부문 후보로 발표됐다.

제83회 골든글로브 시상식은 내년 1월 11일 개최된다.