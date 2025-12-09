바데풀 독일 외교장관 방중 회담서 왕이 외교부장 “독일과 달리 일본은 반성 안해”

[헤럴드경제=도현정 기자]중국의 외교 사령탑이 독일 외교수장을 만난 자리에서 전후 독일과 일본의 태도를 비교하며 일본 정부는 반성이 없었다고 비판했다.

중국 외교부는 8일(현지시간) 홈페이지에 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)과 요한 바데풀 독일 외무장관이 베이징에서 회담한 내용을 게시했다.

왕 주임은 이날 바데풀 장관에게 “독일과 달리 일본은 전후 80년 동안 침략 역사를 철저히 반성하지 않았다”며 일본을 비판했다. 최근 대만 문제로 일본과 대립하고 있는 자국의 입장을 반영한 상황이었다.

중국 외교부는 왕 주임이 이어 역사, 사실, 법리적 각도에서 대만 문제에 대한 중국 측의 원칙적 입장을 심도 있게 설명하고 일본 현직 지도자의 대만 관련 잘못된 발언의 심각한 해악을 지적했다고 전했다.

왕 주임은 바데풀 장관에게 “‘하나의 중국’ 원칙은 중국과 독일 관계의 중요한 정치적 기반”이라며 “독일 측이 중국 측의 정당한 입장을 이해하고 지지하길 바라며 대만 독립과 관련된 어떠한 언행에도 반대, 저지하기를 바란다”고 밝혔다.

이는 바데풀 장관과 독일에도 일종의 ‘견제성’ 발언이다. 바데풀 장관은 지난 5월 취임한 이후 대만 문제 등을 언급하며 중국의 ‘심기’를 건드린 바 있다. 이에 중국은 바데풀 장관의 회담 요청을 대부분 거부했고, 이에 지난달 바데풀 장관의 방중도 무산됐다.

왕 주임은 또 바데풀 장관의 방중이 우여곡절 끝에 성사됐다는 점을 언급하면서 “좋은 일에는 시련이 많다”라며 “일찍 오거나 늦게 오거나 하는 것은 문제가 아니라 중요한 것은 무엇 때문에 오는지”라 강조했다. 그는 이어 “오는 이유는 협력을 위해서지 싸우기 위해서가 아니다”라면서 “이해와 신뢰를 증진하기 위해서지 분쟁을 확대하기 위해서가 아니다”라고 덧붙였다.

바데풀 장관은 “독일에도 ‘결과가 좋으면 모든 것이 좋다’는 말이 있다”라며 “불안정한 세계에 직면해 독일과 중국은 특별한 책임을 지고 소통과 협력을 강화하며 서로 신뢰할 수 있고 예측 가능한 협력 파트너가 돼야 한다”고 화답했다.

이어 “독일은 ‘하나의 중국’ 정책을 확고히 준수하며 이 입장은 변하지 않을 것”이라며 “내년에 중국과 독일 정부 간 새로운 라운드의 협상이 있기를 바라며 중국 측과 고위급 교류를 긴밀히 하고 경제·무역 분야의 협력을 심화해 양국 국민을 행복할 수 있게 하기를 바란다”고 전했다.

중국 외교부는 양측이 우크라이나 문제에 대해서도 의견을 교환했다고 설명했다. 바데풀 장관은 중국 측이 영향력을 발휘해 우크라이나 위기가 조속히 끝나도록 해주길 바란다고 말했다. 왕 주임은 각자가 대화와 협상을 통해 최종적으로 공평하고 오래 유지될 수 있고 구속력 있는 평화협정을 달성해야 한다면서 일관된 입장을 주지시켰다.

앞서 바데풀 장관은 이날 취임 후 처음 중국을 방문해 왕원타오 상무부장(장관)과 한정 중국 국가부주석을 잇달아 만났다. 9일에는 중국 남부의 제조업 허브인 광저우를 방문한다.