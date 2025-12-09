공학한림원, 17일 ‘AI 반도체 강국 도약’ 포럼 개최 1년 만에 반도체특별위 두 번째 연구결과 공개 이혁재 삼성전자 이사·안현 SK하이닉스 사장 발표 K-AI 반도체 생태계 강화방안 제안·정책지원 촉구 ‘엔비디아 천하’서 구글·아마존 자체 AI 칩 돌풍

[헤럴드경제=김현일 기자] 지난해 12월 ‘위기의 K-반도체’를 향한 경고와 제언으로 반향을 일으켰던 한국공학한림원 반도체특별위원회가 1년 만에 두 번째 연구결과를 발표한다.

두 번째 발표는 ‘인공지능(AI) 반도체’에 초점을 맞췄다. 최근 빅테크 기업들이 엔비디아에 맞서 자체 AI 칩 개발에 속도를 내는 가운데 우리나라도 독자적인 AI 반도체 생태계 구축이 시급하다는 의견을 제시할 것으로 전해졌다.

9일 업계에 따르면 한국공학한림원 반도체특별위원회(반도체특위)는 오는 17일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업인들과 학계 전문가들이 총출동한 가운데 ‘AI 반도체 강국 도약 가이드라인’을 발표하는 포럼을 개최한다.

이번 포럼은 최근 구글과 아마존이 자사 AI 서비스에 특화된 맞춤형 반도체를 선보인 직후 열려 주목된다. 엔비디아가 장악한 AI 반도체 시장에 빅테크 기업들이 자체 칩을 앞세워 속속 참전하면서 급격한 시장 성장이 예상되는 상황이다. 마이크로소프트·메타·오픈AI도 독자적인 AI 칩 개발을 진행 중이다.

중국은 화웨이·알리바바 등 자국산 AI 반도체를 공공영역에서 의무적으로 사용해 수요를 창출하며 상용화를 앞당기고 있다. 이를 통해 가격도 비싸면서 구하기도 힘든 엔비디아의 AI 반도체 의존도를 낮추고 있다.

반면, 산업 기반과 정책 지원 등이 취약한 우리나라는 이러한 흐름에서 소외된 분위기다. 반도체특위는 이번 포럼에서 ‘K-AI 반도체 생태계 구축 방안’을 제시하며 본격적인 논의에 불을 당긴다는 계획이다. 10명의 반도체특위 위원들은 연초부터 매달 모임을 갖고 국내 반도체 산업 육성 방안을 논의해온 것으로 전해졌다. 이번 포럼에도 위원 전원이 참석해 발표 및 토론을 갖는다.

반도체특위 공동위원장이자 올 3월부터 삼성전자 사외이사로도 활동 중인 이혁재 서울대 전기정보공학부 교수는 포럼에서 AI 반도체의 중요성을 설명하고 최신 개발동향을 소개한다. 곽노정 SK하이닉스 대표의 뒤를 이어 올해부터 공동위원장을 맡은 안현 SK하이닉스 사장은 우리나라 AI 반도체 산업의 목표를 제시할 예정이다.

반도체특위에는 이정배 삼성전자 상담역(전 메모리사업부장)과 류수정 서울대 교수가 연초 새롭게 합류했다. 국내 반도체 팹리스(설계전문) 기업인 보스반도체 박재홍 대표와 세미파이브 조명현 대표는 2년째 활동 중이며 권석준 성균관대 고분자공학부 교수, 백광현 중앙대 전자전기공학부 교수, 김동순 세종대 반도체시스템공학과 교수, 안기현 한국반도체산업협회 전무도 참여하고 있다.

차량용 반도체 팹리스 보스반도체를 이끌고 있는 박재홍 대표는 이번 포럼에서 해외 주요 국가들의 AI 반도체 육성 정책을 소개하고, 국내에도 정책 지원을 촉구할 계획이다. 조명현 세미파이브 대표는 메모리 반도체부터 팹리스·파운드리·소부장 기업, 연구기관 등에 이르기까지 AI 반도체 생태계 강화 방안을 발표한다.

이밖에 위원들은 ▷AI 반도체 연구 기반 구축 ▷인재양성 ▷특정 산업 맞춤형 AI 반도체 개발 ▷강력한 거버넌스 구축을 위해 과감한 지원이 필요하다고 주장할 예정이다. 이정배 삼성전자 상담역은 반도체특위가 제시한 ‘K-AI 반도체 강국 가이드라인’ 실행을 통해 향후 기대효과를 설명할 계획으로 전해졌다.

반도체특위는 지난해 2월 김기남 전 한국공학한림원 회장(삼성전자 고문)의 주도로 K-반도체 생존전략 모색을 위해 출범했다. 국내 최고 전문가들이 모여 한국 반도체 산업의 현실을 진단하고 구체적인 발전 방안을 도출해 정부 및 유관기관, 기업들에게 공유하고 있다.

지난해 12월 1차 연구결과 발표 당시 K-반도체가 처한 역사상 초유의 위기를 지적하며 ▷제조 경쟁력 제고 ▷시스템반도체 생태계 강화 ▷신시장 창출을 위한 연구개발 ▷인재유입 정책 등을 대안으로 제시해 주목을 받았다.