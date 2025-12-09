[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]민선8기 제18차 경북도 시장군수협의회 정기 회의가 8일 경산시 임당유적전시관에서 개최됐다.

이날 회의에는 경북시장군수협의회장인 김주수 의성군수와 조현일 경산시장 등 22개 시·군 단체장 및 부단체장이 참석해 섬 주민 교통권 보장을 위한 해상교통 공영제 도입 등 경북도와 22개 시·군이 공동으로 풀어가야 할 주요 안건을 논의했다.

특히 영남권 교통물류의 핵심사업인 ‘경산~울산 간 고속도로 신설’이 제3차 고속도로 건설계획에 반드시 반영될 수 있도록 도내 시·군의 적극적인 연대와 지원을 촉구했다.

회의 후에는 지난 5월 개관한 고대 삼한시대 압독국의 찬란한 문화유산을 복원한 임당유적전시관 견학을 끝으로 민선8기 제18차 경북시장군수협의회를 마무리 했다.

협의회장인 김주수 의성군수는 “올 한 해 동안 도내 시군의 주요 현안 해결과 상생발전을 위해 힘을 모아준 시장군수님들께 감사드린다“며 ”내년에도 지역 현안 해결을 위한 지혜와 경험을 모아 함께 성장해나가자”고 말했다.

개최지인 경산시의 조현일 시장은 “앞으로도 경북 시장군수협의회가 서로 연대하고 협력해서 경북 22개 시·군 모두가 상생 발전하는 동반자가 되기를 바란다“고 밝혔다.