장난감도서관 6곳·키즈카페 3곳에서 진행

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 크리스마스를 맞아 관내 장난감도서관 와 서울형 키즈카페 이용 가족을 대상으로 ‘2025 크리스마스 미션! 사랑을 나눠요’ 이벤트를 개최한다고 밝혔다. 행사는 8일부터 27일까지 열린다.

이번 행사는 양천구육아종합지원센터 주관으로 진행된다. 영유아 자녀를 둔 가족이 함께 놀이 미션을 수행하며 즐거운 추억을 쌓고, 동시에 기부 활동을 통해 나눔의 의미를 체험할 수 있도록 구성됐다.

이벤트 참여 가능 시설은 관내 장난감도서관 6곳(해누리, 신세계이마트희망, 해맞이, 해우리, 목동깨비, 신정7동2호점)와 서울형 키즈카페 3곳(신정7동점, 목4동점, 신정7동2호점) 등 총 9개소다.

참여자는 ▷크리스마스 댄스파티 ▷겨울 음식 함께 먹기 ▷그림책 읽기 ▷트리 앞 사진 찍기 등 총 12가지 가족 놀이 중 필수 미션인 ‘사랑을 나눠요‘를 포함해 3가지 미션을 선택해 수행하고 육아종합지원센터 인스타그램에 댓글을 달면 선물을 받을 수 있다.

필수 미션인 ‘사랑을 나눠요’는 행사 기간 중 장난감도서관 및 서울형 키즈카페 내에 마련된 모금함에 기부하고 ‘사랑의 열매’ 뱃지를 수령하면 된다. 기부금은 양천사랑복지재단을 통해 관내 복지대상자 지원에 사용될 예정이다.

미션 수행은 8일부터 13일까지 진행되며, 참여 선물은 12월 22일부터 27일까지 이용 시설에서 수령할 수 있다. 가족당 1번만 참여할 수 있으며, 개인 SNS 계정은 공개 상태여야 한다.

또 장난감도서관(해누리, 신세계이마트희망, 목동깨비, 신정7동2호점)과 서울형 키즈카페(신정7동점, 목4동점, 신정7동2호점)에는 22일부터 27일까지 크리스마스 포토존이 마련된다. 산타, 트리, 루돌프 등 아이의 눈높이에 맞춘 테마로 꾸며져 행복한 연말 추억을 선사할 예정이다.

이기재 양천구청장은 “이번 행사를 통해 영유아 가족이 즐거운 시간을 보내며 많은 추억을 쌓길 바란다”고 말했다.