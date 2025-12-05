[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 8일부터 12일까지 강남구치매안심센터에서 송년 예술 행사 ‘기억은 그리고 예술에 물들다’를 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 치매 조기검진과 등록관리, 맞춤형 사례관리, 인지건강 프로그램, 가족·보호자 지원 등 올 한 해 센터가 추진해온 사업을 되돌아보는 행사다. 올해는 특히 예술치료특화 프로그램에 참여한 어르신과 치매 가족이 함께 만든 그림책, 회화, 공예품 등을 통해 치매에 대한 사회적 이해와 공감의 폭을 넓히는 데 초점을 맞췄다.

센터 4·5층에서 열리는 전시에는 꽃을 주제로 시니어 아티스트들이 만든 아크릴화·수공예품 55점, 그리고 노년의 삶과 기억을 담은 그림책 21권을 선보인다.

대표 작품으로는 ▷치매를 겪는 아내를 평생 돌본 90세 남편의 삶을 그린 ‘세월: 삶의 흔적’ ▷치매를 ‘잠시 쉬어가는 시간’으로 받아들이며 그 기다림을 담은 ‘엄마의 휴가’ ▷결혼 후 함께 쌓은 삶을 꽃으로 표현한 ‘나의 꽃밭’ ▷아버지의 사랑에 대한 감사의 마음을 담은 ‘고마운 우리 아빠’ 등이 있다.

12월 11일 오후 2시에는 센터 4층 건강홀에서 본행사가 열린다. ▷ 어르신 그림책 작가 북 토크쇼 및 그림책 영상 전시 ▷봉사단 ‘메모리핏’의 치매예방 체조 공연 ▷‘다시 봄 싱어즈’의 아카펠라 공연 ▷ 가야금으로 듣는 비틀즈 메들리 국악 공연 등 다채로운 프로그램으로 이뤄진다.

조성명 강남구청장은 “치매 예방과 인지 건강 관리의 구심점 역할을 하는 치매안심센터에서 뜻깊은 송년행사를 마련했다”며 “초고령사회에 맞는 돌봄 시스템을 강화하고, 모든 세대가 안심하고 나이 들어갈 수 있는 도시를 만들어가겠다”고 밝혔다.