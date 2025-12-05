지난 4일 정해권 인천시의회 의장 출판기념회 열려 지역 주요 인사 대거 몰려 ‘인산인해’… 정치적 위력 입증 같은 당 소속 인천시장 검찰기소, 고위간부급 사표 등 어수선한 공직사회 분위기속 개최 ‘희비교차’

국회의원 못지 않게 인천시의원의 영향력은 폭발적이었다.

인천시의회 정해권 의장 출판기념회가 열린 지난 4일 인천 라마다송도호텔에는 최고급 세단 승용차들이 주차를 못할 정도로 대거 몰려 들었다.

정치권을 비롯해 경제·교육·학계, 공공기관 및 유관단체, 전·현직 국회의원과 시·군·구의원, 지역 유지 등 인천 지역 주요 인사들이 인산인해를 이루었다.

이날 ‘정해권 그리고 나의 고향 인천’ 출판기념회 참석자는 약 1500여 명에 이른다.

이 가운데 지역 민간 업자들도 상당수 참석해 정해권 의장의 위력을 입증해 주듯이 그의 정치적 영향력을 확인할 수 있는 대목이었다.

지금까지 인천시의원이 출판기념회를 연 사례는 지난 2017년 노경수 시의원을 비롯해 지난 11월 김대중 시의원에 이어 정 의장이 3번째이다.

이처럼 지역 정치권에서 시의원이 출판기념회를 갖는 것은 극히 드문 일이다.

이번 정 의장의 출판기념회를 놓고 희비가 교차하고 있다. 일각에서는 같은 국민의힘 소속 유정복 인천시장이 공직선거법 혐의로 검찰 기소가 된 상황인데다가, 황효진 인천시 글로벌도시정무부시장과 윤원석 인천경제청장의 갑작스런 사의 표명 등으로 지역 공직사회가 어수선한 가운데 열렸다는 것이다.

게다가 건설 등 경기침체로 인한 불황이 장기화되고 있는 상황에서 서민들의 삶이 상당히 어렵고 소상공인마저 페업이 이어지고 있는 열악한 시기에 민간 사업자들도 대거 참석했다는 것도 눈여겨 볼 대목이다.

지역에서 사업을 하는 민간 사업자 입장에서는 부르면 참석하지 않을 수 없는 관계가 형성돼서 인지는 모르겠지만, 이날 상당수의 민간 사업자들이 정 의장에게 모습을 보였다.

출판기념회의 공식적인 명분은 ‘의정 활동의 기록’이나 ‘정책 비전 제시’이다.

하지만, 시민들 사이에서는 정치적 목적과 편법적 정치자금 조성 가능성에 대한 우려가 꾸준히 제기되고 있다.

지난달에 이어 이달에 열린 인천시의회 의원들의 출판기념회는 주로 임기 후반이나 차기 선거를 앞둔 시기에 집중되는 경향을 보이고 있다.

출판기념회에는 각종 직능단체, 기관 인사, 지역 유지 등이 대거 참석하며 자연스럽게 시의원의 정치적 영향력을 확인하는 자리로 이어지고 있다.

표면적으로는 문화 행사지만, 사실상 ‘세(勢) 과시’ 성격이 짙다는 지적이 나온다.

출판기념회가 갖는 민감성은 정치자금 문제와도 연결된다. 과거에는 책값을 명목으로 한 후원금 성격의 금액이 오가는 경우가 다수 발생했다.

이런 관행은 정치자금 투명성 논란을 야기해왔다. 현재는 선거관리위원회의 규제로 금전 제공·모금 행위가 엄격히 금지돼 있다.

그러나 일부에서는 ‘완전히 차단됐다고 보기 어렵다’는 시각도 존재한다.

정치적 홍보와 행보의 일환이라는 분석도 적지 않기 때문이다. 의원들이 출판물에서 강조하는 내용은 대체로 의정 성과, 지역 현안 해결 노력, 향후 비전 및 자신이 걸어온 길 등이다.

전문가들은 이를 ‘정치적 브랜드 강화 전략’으로 해석한다. 특히 지방선거를 앞둔 시기에 열리는 출판기념회는 사실상 출마 신호로 받아들여지는 경우가 많다.

시민들의 반응은 엇갈린다. 일각에서는 “의원의 생각과 활동을 정리해 공유하는 것은 긍정적”이라는 의견을 보이면서도, 다른 한편에서는 “실질적 정책 경쟁보다는 보여주기식 행사가 더 늘어난다”는 지적도 나온다.

특히 출판기념회가 지역 인맥 동원과 비공식 후원 네트워크 형성의 장이라는 비판은 여전히 반복되고 있다.

정치권에서는 출판기념회가 단순한 문화 행사가 아니라, 지방정치 특유의 구조적 문제를 드러내는 사례로 보고 있다.

한 정치 분석가는 “출판기념회가 합법적 테두리 안에서 열리더라도, 시민들이 갖는 불신의 뿌리는 여전히 깊다”며 “정치인이 시민과 소통할 수 있는 더 투명하고 공적 성격의 플랫폼이 필요하다”고 지적했다.

출판기념회를 둘러싼 논란은 계속되면서 정치적 실익과 공공적 가치 사이에서 지방정치의 균형이 어느 방향으로 움직일지 주목된다.

[헤럴드경제 기자 / 인천·경기서부취재본부장]