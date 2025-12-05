전무 4명 승진…에너지인프라 사업부 신설·원전사업단 개편

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한미글로벌(회장 김종훈)이 5일 2026년 정기 임원인사와 조직개편을 실시했다. 이번 인사에서 한미글로벌은 리더십과 전문성을 갖춘 전무 4명을 새롭게 선임하고, 에너지 및 인프라 분야 강화를 위한 조직 개편을 단행했다.

이번에 전무로 승진한 임원은 심형수, 원영호, 이상령, 최윤영 등 4명이다. 아울러 김용식 사업총괄 사장의 역할이 확대됐다.

조직 개편을 통해 기존 에너지인프라 사업팀은 ‘사업부’로 승격됐고, 원전그룹은 ‘원전사업단’으로 명칭이 변경됐다. 이를 통해 에너지 및 인프라 분야의 사업 역량을 한층 강화할 수 있는 체계를 마련했다.

한미글로벌은 에너지 인프라 부문에서 국내 최대 규모의 해상풍력단지인 낙월해상풍력 사업의 PM을 수행하고 있다. 올해에는 괌 태양광 및 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 프로젝트 수주를 통해 미국 태양광 및 BESS 분야에 처음 진출했다. 또한 지난 8월에는 루마니아 체르나보다 원전 1호기 설비개선 프로젝트의 PM 용역을 수주하며 원전 사업도 본격화했다.

해외사업도 확대 중이다. 한미글로벌은 사우디아라비아 리야드에 2030년까지 750만 그루의 나무를 심는 총 사업비 14조원 규모의 도시생태계 복원 사업인 ‘그린 리야드’ 프로그램에서 7구역 PM 용역을 수주했다.