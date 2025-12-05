현대카드 12월 문화 이벤트

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대카드는 12월을 맞아 다양한 문화 이벤트를 선보인다고 5일 밝혔다.

오는 31일까지 현대카드 디자인 라이브러리에서는 이달의 디자이너로 프랑스의 세계적인 그래픽 디자이너 장 줄리앙(Jean Jullien)을 소개한다. 세심한 관찰과 직관적인 이미지로 공감의 지점을 포착하는 장 줄리앙의 시각 세계를 만날 수 있다.

현대카드 아트 라이브러리에서는 오는 27일 ‘무빙 이미지 스크리닝(Moving Image Screening)’ 프로그램을 통해 20세기를 대표하는 아티스트인 도널드 저드(Donald Judd)를 조명한 다큐멘터리 ‘도널드 저드: 마파 텍사스(Donald Judd: Marfa Texas)’를 상영한다. 회화와 조각의 경계를 넘어 3차원 입체 작업으로 현대미술의 새 지평을 연 도널드 저드가 텍사스 마파(Marfa)에서 자신만의 철학과 작업 방식을 구축해 온 과정을 살펴볼 수 있다.

도널드 저드의 작업 세계는 서울 이태원에 위치한 전시·문화 공간인 현대카드 스토리지에서 열리고 있는 ‘Donald Judd: Furniture’ 전시를 통해 직접 경험할 수 있다. 내년 4월 26일까지 진행되는 이번 전시는 도널드 저드의 가구를 중심으로 한 국내 첫 전시로, 그의 가구를 비롯해 저드 재단(Judd Foundation)의 판화 및 드로잉 소장품을 만날 수 있다.

현대카드 뮤직 라이브러리에서는 이달 31일까지 음악과 문화, 사회 전반을 조명하는 세계 최고의 대중음악 매거진 ‘롤링 스톤 컬렉션(Rolling Stone Collection)’ 전시를 열고 레전드 재즈 뮤지션들을 소개한다.

현대카드 언더스테이지에서는 대중음악을 주제로 한 다양한 공연을 선보인다. 6일부터 7일까지 ‘현대카드 Curated 101 Seori’가 진행된다. K팝 얼터너티브 싱어송라이터 서리(Seori)의 단독 공연으로, 그동안 K팝 아이돌부터 마블 스튜디오, 넷플릭스 시리즈와 활발히 협업하며 실력을 입증한 서리의 음색을 감상할 수 있다. 14일에는 ‘현대카드 Curated 102 MUSHVENOM’이 개최된다. 래퍼 머쉬베놈(MUSHVENOM)이 독창적인 플로우와 실험적인 음악으로 구축한 음악적 세계를 만날 수 있다.

서울 압구정에 위치한 뉴욕현대미술관(MoMA) 전문 서점 ‘MoMA Bookstore at Hyundai Card’에서는 MoMA 큐레이터가 전문적인 시각으로 엄선한 새로운 도서 컬렉션과 디자인 아이템을 선보인다. 이달 새롭게 입고된 11종의 뉴욕현대미술관 발간 도서들을 비롯해 산타와 펭귄이 춤을 추는 ‘MoMA 홀리데이 팝업 카드’도 만나볼 수 있다.

6일 현대카드 쿠킹 라이브러리에서는 스페인의 대표 음식인 하몽을 주제로 한 팝업과 쿠킹 클래스가 열린다. 팝업에서는 100% 순종 이베리코 통뒷다리를 직접 칼로 조각내 서빙하는 카빙 퍼포먼스를 관람할 수 있으며, 쿠킹 클래스에서는 신선한 생하몽을 직접 카빙해보고 스페인 화이트 와인과 치즈 등 음식과 함께 다양한 부위의 하몽을 맛볼 수 있다.

자세한 내용은 현대카드 DIVE 앱에서 확인할 수 있다.