中여행객 증가세 대응, 알리바바 산하 OTP와 협업 방한 예정 외국인 타겟의 개인화 마케팅으로 전환

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점이 중국인 관광객 증가세에 대응하기 위해 알리바바그룹 산하 글로벌 온라인 여행 서비스 플랫폼(OTP)인 ‘플리기(Fliggy)’와 손을 맞잡았다.

신세계면세점은 플리기와 방한 관광객 대상 쇼핑 혜택 강화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다. OTP는 단순 예약 중심 플랫폼인 OTA와 달리 오픈마켓처럼 관광업체가 직접 입점해 상점 운영이 가능한 플랫폼을 의미한다.

이번 협약은 플리기 단일 플랫폼 제휴에 그치지 않고, 알리바바그룹 산하 기업들과의 연계 가능성을 염두에 두며 향후 협력 범위를 유연하게 확장할 수 있다는 점에서 주목된다.

최근 K-컬처 열풍에 힘입어 한국이 아시아권 핵심 관광지로 부상하고, 방한 중국 개별관광객(FIT) 수요가 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 이에 신세계면세점은 연간 5억명의 회원을 보유한 플리기와의 협력으로 중국 관광객 선점 효과를 극대화하고, 글로벌 고객 기반 확대에 속도를 내겠다는 전략이다.

2016년 설립된 플리기는 중국 국내외 2만5000여개 항공 노선과 전 세계 150만개 이상의 호텔 제휴 상품, 8000개가 넘는 테마파크·관광지 상품을 제공하는 중국 대표 온라인 여행 서비스 플랫폼이다. 특히 알리바바의 프리미엄 유료 멤버십 ‘88VIP’(약 5600만명)가 핵심 고객층으로 꼽힌다.

이번 협약을 통해 신세계면세점은 플리기 및 88VIP 회원에게 등급별 멤버십과 전용 쇼핑 혜택을 제공할 계획이다. 이와 함께 여행 단계별 맞춤형 메시지를 제공해, 플리기 고객이 ‘여행 전-방한 중–귀국 후’까지 신세계면세점의 다양한 혜택을 편리하게 확인하고 활용할 수 있도록 할 예정이다.

신세계면세점은 향후 알리바바 디지털 생태계 연계를 통해 글로벌 고객과의 접점을 지속 확장할 계획이다.

김현철 신세계디에프 영업·마케팅 총괄은 “이번 파트너십은 여행·IT·쇼핑을 유기적으로 연결해 방한 고객의 여행 여정 전반에 더 편리한 쇼핑 접근성과 혜택을 제공하기 위한 시도”라며 “프리미엄 여행 소비자에게 차별화된 글로벌 면세 쇼핑 경험을 제공하겠다”고 말했다.