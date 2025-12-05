“시민들 대표 휴식공간으로 자리매김할 수 있도록 관리 계획”

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 시민들이 보다 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 11월부터 12월초까지 왕송호수공원 일대에서 대대적인 보수·정비사업을 추진해 모든 작업을 완료했다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 특별조정교부금 6억, 도비 1억, 시비1억원의 사업비를 투입해 진행했으며, 기존 노후된 생태탐방로와 공원시설물을 집중적으로 보완하고 녹지 확충과 경관 개선을 목표로 추진했다.

특히, 시는 생태습지 산책로 400m와 서수원 뚝방길 600m 구간의 노후 야자매트를 전부 교체하고, 서수원푸르지오아파트 인근의 파손된 데크와 펜스도 새롭게 정비하여 공원을 찾는 시민들이 더욱 편안하게 걸을 수 있는 산책 환경을 마련했다.

또한, 일부 구간에 침하된 보도블록을 재정비하고, 걷기 편한 코르크 포장로를 추가로 설치해, 부드럽고 안정적인 보행감을 제공하는 등 공원 이용 만족도를 높이기 위한 세심한 보완 작업도 진행했다.

아름다운 경관 조성을 위한 식재 작업도 대폭 강화했다. 생태습지에서 해맞이 명소로 이어지는 대표 산책코스에는 수국 4800주와 초화류 2680본을 심어 사계절 내내 즐길 수 있는 ‘꽃길’을 완성했으며, 레일바이크 중간 정차장 주변에는 메타세쿼이아 52주를 식재해 공원의 녹지 분위기를 한층 풍부하게 만들었다.

김형준 공원녹지과장은 “이번 정비사업을 통해 공원의 안전성 향상은 물론 경관과 체험 요소가 대폭 강화돼 시민만족도가 높아질 것으로 기대된다”며 “앞으로도 왕송호수공원이 시민들의 대표 휴식공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관리와 보완을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.