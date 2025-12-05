기아 80주년 기념행사 후 소회 밝혀 “기아는 정제되지 않은 다이아몬드” “과거 실수 참고삼아 나아갈 것”

[헤럴드경제=권제인 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장은 5일 경기 용인시 비전스퀘어에서 ‘기아 80주년 기념행사’ 후 기자들과 만나 기아가 앞으로 나아가야 할 길을 ‘도전’이라고 정의했다.

정 회장은 “기아가 과거에 많은 굴곡이 있었기에 앞으로 나아갈 길도 ‘도전’”이라며 “(도전은) 항상 해왔던 것이고, 창업주님과 명예회장님이 가졌던 생각을 이어가려고 한다”고 설명했다.

현대차와 차별되는 기아만의 DNA를 묻는 질문에는 “정제되지 않은 다이아몬드”라고 답변했다. 정 회장은 “기아는 원초적으로 강하고 개성이 있다”며 “이것을 잘 다듬으면 아주 훌륭한 보석으로 태어날 수 있는 성질을 갖고 있다”고 말했다.

현대차그룹의 자율주행 기술이 미국, 중국 대비 떨어진다는 지적에 대해선 “격차보다 중요한 것은 안전”이라고 강조했다. 정 회장은 “저희가 좀 늦은 편이고, 중국업체나 테슬라가 잘하고 있기 때문에 조금 격차가 있을 순 있다”면서도 “격차보다 중요한 것은 안전이기에, 안전 쪽에 더 포커스를 두려고 하고 있다”고 강조했다.

정 회장은 “기아 80주년 행사는 구성원들이 과거를 정확히 알고 현재와 미래를 생각해야 하기에, 그 부분에 대해 우리가 더 잘 알기 위해 준비를 했다”며 “많은 기아 식구분들이 공감을 하고 같이 잘해 나가면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

그러면서 “도전이 있어서 과거에 저희가 잘했던 부분, 또 실수했던 부분을 참고 삼아서 잘해 나가겠다”고 덧붙였다.

이날 창립 80주년을 맞은 기아는 사사(社史)를 총체적으로 정리한 ‘기아 80’년을 공개했다. 1994년 50주년 사사를 펴낸 이후 30여 년 만의 역사서이자, 현대차그룹 합류 이후 처음 발간하는 사사다. 기아 80년에는 두 바퀴 자전거와 오토바이에서 시작해 삼륜차와 승용차, 전기차와 목적기반모빌리티(PBV)까지 기아의 성장사를 집약했다.

또한, 새 모빌리티 시대를 맞이할 미래 콘셉트카 ‘비전 메타투리스모’도 최초 공개했다. 비전 메타투리스모는 역동적인 주행 성능과 여유로운 실내 공간을 결합해, 이동의 개념을 단순한 주행에서 휴식과 소통으로 확장한 미래 콘셉트카다.

기아는 1960년대 장거리 여행의 매력을 현대적으로 재해석해 운전의 즐거움, 디지털 기술을 활용한 새로운 경험, 그리고 편안한 휴식 공간 등을 콘셉트카에 담아냈다고 설명했다.

정 회장은 이 자리에서 “기아의 80년은 한편의 서사처럼 위대한 여정이었다”며 “현대자동차그룹을 대표해 지난 80년을 기억하며 함께 해온 모든 분께 깊이 감사드린다”고 소회를 밝혔다.