[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 조진웅(본명 조원준)이 학창 시절 강도, 강간 등의 범죄를 저질렀다는 의혹이 제기됐다. 이에 대해 소속사에서는 “사실확인 뒤 입장을 밝히겠다”며 신중한 반응을 보였다.

연예 매체 디스패치는 5일 “조진웅의 범죄 이력을 확인했다”며 “제보자에 따르면, 조진웅 패거리는 잠시 정차된 차량을 주로 노렸다. 최소 3대 이상을 훔치고, 타고, 버렸다”고 보도했다.

이어 “조진웅은 무면허로 차를 몰며 온갖 범행을 저질렀다”며 “고등학교 2학년때 특가법상 강도, 강간 혐의로 형사 재판을 받았다”고 덧붙였다.

디스패치는 제보자의 말을 인용해 “조진웅 패거리들이 훔친 차량에서 성폭행을 시도했다”며 “조진웅 등은 이 사건으로 소년원으로 송치됐고, 3학년의 반을 교정기관에서 보냈다”고 밝혔다.

여기에다 조진웅은 성인이 된 후에도 극단생활을 하면서 단원을 심하게 구타해 벌금형 처분을 받았고, 음주운전 전과가 있다는 주장도 제기했다.

당시 조진웅은 영화 ‘말죽거리 잔혹사’로 막 데뷔한 직후였는데, 제보자는 “음주운전으로 걸렸을 때만 해도 얼굴이 알려지지 않았다”며 “개명을 하지 않아서 경찰들도 배우 조진웅인지 몰랐을 것”이라고 추측했다.

이후 조진웅은 본명인 조원준 대신 아버지의 이름인 조진웅으로 활동해왔는데, 이를 두고 제보자들은 그가 고교시절 범죄를 지우기 위해 이 같은 선택을 한 것이 아니냐고 추측하고 있다고 디스패치는 전했다.

조진웅의 소년원 이력 의혹에 대해 소속사 사람엔터테인먼트는 이날 “상황을 파악 중”이라며 조심스러운 반응을 보였다.