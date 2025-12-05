문체부·산업부·국토부 합동 사업 브랜드 구축, 문화 프로그램 운영, 문화기반시설 조성 등 종합 지원

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부, 산업통상자원부, 국토교통부는 2026년 ‘문화선도 산업단지’ 3개소를 선정하기 위한 통합공모를 5일부터 내년 2월 6일까지 진행한다고 밝혔다.

문화선도산단은 산업단지에 문화를 담아 이를 청년이 찾는 활력 넘치는 공간으로 전환하기 위한 사업으로, 새 정부 국정과제에 포함돼 있다. 산업단지의 주력 업종, 역사성 등을 반영해 통합 브랜드(로고, 색채, 디자인 등)와 상징물(랜드마크)을 구축하고, 문체부 산업단지 특화 문화프로그램 지원 사업, 산업부 구조고도화 사업, 국토부 노후산단 재생사업 등 관계부처 사업을 종합적으로 지원한다. 2025년 처음으로 문화선도산단 3개소(구미, 창원, 완주)를 선정한 데 이어 2026년 문화선도산단 3개소를 신규로 선정한다.

2025년 문화선도산단 공모에서는 구미, 창원, 완주 산단이 ▷섬유 건축물의 역사성을 보전한 상징물(랜드마크) ▷국내 최대 기계 종합 산단에 걸맞은 브랜드 구축 ▷수소 산업을 주제로 한 문화프로그램 운영 등의 조성 계획으로 선정됐다. 각 산단은 1차 연도에 문화기반시설 조성을 준비하고, 산단 축제(구미, 산업유산에서 문화유산의 장으로), 예술 체험 행사(창원, 문화학교), 점심 문화 공연(완주, 한낮의 문화식탁) 등 특화 문화프로그램을 지원했다. 또한 근로자, 주민 등 지역참여단을 구성해 산단 생활 속 문화 수요를 발굴하는 등 산단에 문화를 담기 위한 범부처 협력을 시작했다.

2026년 문화선도산단 공모는 준공·운영 중인 전체 산업단지를 대상으로 한다. 지방정부(광역지자체 또는 기초지자체)는 산단의 특성, 입지 여건, 근로자 구성 등을 반영해 문화선도산업단지 조성계획을 수립하고, 전담 기관인 한국산업단지공단에 신청하면 된다.

문화선도산단 조성 사업에 대한 신청 기간, 지원 조건, 사업별 상세 내용 등을 담은 통합 공모 지침은 산단공 누리집에서 확인할 수 있다. 아울러 문화선도산단 사업설명회를 오는 9일 상연재 서울역점에서 열어 사업별 세부 설명, 평가 방향성 안내, 질의응답 등을 진행한다.

이정우 문체부 문화예술정책실장은 “문화는 산업단지의 활력을 회복시키는 핵심 동력”이라며 “올해 3개 산단에서 확인된 변화를 바탕으로, 내년에는 청년 근로자를 위한 문화프로그램을 더욱 확대해 산업단지가 청년이 머물고 싶은 공간으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

김성열 산업부 산업기반실장은 “산업단지는 우리 제조업의 생산과 수출의 60%를 담당하는 제조업의 심장으로, 산업단지 내 청년 인력 확보는 우리 제조업의 미래를 위한 핵심과제”라며 “문화선도산단이 성장의 핵심거점으로 자리매김하도록 관계 부처가 한 팀이 되어 협력하겠다”고 강조했다.

이상주 국토부 국토도시실장은 “지역 균형 성장을 위해서는 지역의 경제 성장 거점인 산업단지에 청년들이 선호하는 문화공간이 접목되어, 경쟁력 있는 기업과 청년이 일하고 싶은 소프트한 공간으로 재탄생해야 한다”며 “정부, 지자체, 민간이 협심해 새로운 활력을 불어놓도록 노력하겠다”고 전했다.