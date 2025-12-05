기아 비전스퀘어에서 80주년 기념행사 정의선 회장 등 경영진 400여 명 한 자리 이동의 개념 확장한 ‘미래 콘셉트카’ 첫선 품질경영 정신 담은 ‘움직임의 유산’ 전시

기아 80주년 기념 행사는 창업 이래 이어져 온 ‘분발의 정신’이 응집된 자리였다. 정의선 현대자동차그룹 회장을 비롯한 전·현직 임직원들은 한자리에 모여 80년간 모빌리티에 전념해 온 기아의 역사와 미래에 대한 기아의 비전을 공유했다.

5일 기아는 경기 용인시 비전스퀘어에서 기아 80주년 기념 행사를 열고 80년 사사(社史)와 미래 콘셉트카 ‘비전 메타투리스모’를 공개했다. 기념 행사에는 이학영 국회부의장과 김남희 광명시(을) 국회의원, 강기정 광주시장 등 외빈과 정의선 회장, 송호성 기아 사장을 비롯한 기아 전·현직 임직원 등 400여 명이 참석했다.

기아는 이번 기념행사에서 지난 역사를 총망라한 ‘기아 80년’과 함께 미래 콘셉트카 비전 메타투리스모를 처음으로 공개했다.

기아 80년은 지난 80여 년간 모빌리티 산업에 전념해 온 역사를 ‘도전과 분발’이라는 주제로 정리했다. 1994년 50주년 사사를 펴낸 이후 30여 년 만의 역사서이자, 현대차그룹 합류 이후 처음 발간하는 사사다. 기아 80년에는 두 바퀴 자전거와 오토바이에서 시작해 삼륜차와 승용차, 전기차와 목적기반모빌리티(PBV)까지 기아의 성장사를 집약했다.

아울러 기아는 축약본 ‘도전과 분발/기아 80년’을 출간했다. 도전과 분발/기아 80년은 창업 정신과 주요 모델 개발 과정, 시련 극복 및 브랜드 성장 스토리 등을 읽기 쉽게 재구성했다. 사사 발간의 의의를 짚어보는 토크 세션 ‘80년 헤리티지’도 열어 도전과 분발의 기아 정신을 공유했다.

브랜드 80주년 기념 사사와 함께 기아는 새로운 모빌리티 시대를 맞아 역동적인 주행과 편안한 이동 경험을 브랜드 비전 속에 담아낸 기아의 미래 콘셉트카도 최초로 공개했다. 비전 메타투리스모는 역동적인 주행 성능과 여유로운 실내 공간을 결합해, 이동의 개념을 단순한 주행에서 휴식과 소통으로 확장한 미래 콘셉트카다.

비전 메타투리스모의 여유로운 내부 공간은 운전자와 탑승자 모두에게 즐거움을 제공한다. 기아는 이를 통해 기술적으로 진보한 모빌리티뿐만 아니라 영감을 주는 경험을 미래에도 지속적으로 선사하겠다는 의지를 담았다.

이와 함께 기아는 창립 80주년 기념 전시 ‘움직임의 유산’을 진행, 기아의 역대 헤리티지 모델부터 전동화 라인업까지 한 공간에 선보였다. 기념행사가 진행된 비전스퀘어 1층에는 기아의 변천사를 한눈에 알아볼 수 있는 전시 공간이 마련됐다.

창립 80주년 기념 전시 ‘움직임의 유산’은 1952년 완성된 최초의 국산 자전거 ‘3000리호’를 비롯해 ‘스포티지’, ‘카니발’과 같은 브랜드의 대표 장수 모델까지 기아의 역사를 17대의 차량으로 표현했다.

특히, ‘사람과 유산’ 전시 공간은 ‘품질을 잃으면 모든 것을 잃는다’며 품질 경영의 중요성을 강조했던 정몽구 현대자동차그룹 명예회장의 리더십 스토리를 조명했다. 기아의 대표 장수 모델 ‘스포티지’와 ‘카니발’과 함께 현대자동차그룹이 쌓아온 품질·글로벌 경영의 역사를 선보였다.

움직임의 유산 전시는 기념 행사에 맞춰 이날 공개돼 2029년까지 운영될 예정이며, 추후 외부인도 전시를 관람할 수 있게 ‘고객 방문 특별 프로그램’을 마련할 방침이다.

송호성 사장은 “기아 80년 사사 편찬에서의 교훈을 바탕으로 창업 이래 이어 온 ‘분발의 정신’을 되새길 것”이라며 “정신적 자산을 포함한 기아의 헤리티지를 잘 간직해 미래로 나아갈 수 있는 원동력으로 삼겠다”고 말했다. 권제인 기자