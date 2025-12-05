[헤럴드경제=김해솔 기자] 윤한홍 국민의힘 의원은 5일 “윤석열 전 대통령과의 인연, 골수 지지층의 손가락질을 다 벗어던지고 계엄의 굴레를 벗어나자”고 밝혔다.

윤 의원은 이날 오전 국회에서 열린 ‘혼용무도(昏庸無道) 이재명 정권 6개월 국정 평가 회의’에서 “국정 마비가 계엄의 원인이라는 얘기는 더는 하면 안 된다. 이런 논리로 계엄이 정당화될 수 없다”며 이같이 말했다.

윤 의원은 한때 ‘원조 친윤’으로 불릴 만큼 윤 전 대통령과 가까웠던 인사다. 그것도 “12.3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다”며 정당성을 주장한 장동혁 대표 앞에서 이 같은 발언을 했다.

그는 “우리 당 지지율은 과락 수준에서 변동이 없다. 왜 그렇겠나”라며 “똥 묻은 개가 겨 묻은 개 비판하는 꼴이니 우리가 아무리 이재명 정부를 비판해도 국민 마음에 다가가지 못한다. 백약이 무효”라고 일갈했다.

또 “지방선거에서 이겨 대한민국을 살려야 할 것 아닌가. 내란 프레임이 지긋지긋하지도 않나”라며 “지금 이 상태로 가면, 지방선거에서 지면 내란 딱지는 5년 내내 간다”고 강조했다.

윤 의원은 “계엄을 벗어던지고 그 어이없는 판단의 부끄러움을 국민에게 사과해야 한다”며 “우리를 국회의원을 만들어 준 그 지지 세력, 한편으로는 당대표를 만들어 준 분들에 대한 섭섭함은 지방선거에서 이겨 보답하면 된다. 몇 달간 ‘배신자’ 소리를 들어도 된다”고 말했다.

아울러 “사실상 민주당과 이재명 정부는 우리가 계엄을 사과하고 윤 전 대통령과 절연하는 것을 제일 싫어할 것”이라며 “그렇게 해야만 국민이 우리에게 마음을 주고 이재명 정부가 국정 분탕질을 마음 놓고 할 수 없을 것이기 때문”이라고 주장했다.

이어 “윤석열 (당시) 후보는 당시 내로남불 문재인 정권 연장을 막기 위해 외부에서 스카우트돼 온 사람”이라며 “당시 우리와 큰 연결고리도 없었고 우리 당과 계엄을 사전에 논의한 적도 없다. 우리가 계엄을 벗어던지면 내란 프레임은 더는 통하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

윤 의원 발언을 두고 당내에서는 공감을 표하는 반응이 나왔다. 조은희 의원은 페이스북을 통해 “엊그제 발표한 ‘비상계엄 1년, 성찰과 반성 그리고 뼈를 깎는 혁신으로 거듭나겠습니다’ 성명서에 함께한 당사자로서, 윤 의원께서 말씀하신 인식과 우리 당이 나아가야 할 방향에 깊이 공감한다”고 말했다.