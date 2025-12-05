지역 청년 근로자의 생애주기 고려 이전 청년 위한 저금리 대출 지원도

[헤럴드경제=유혜림 기자] BNK금융그룹은 지역 청년 근로자를 위한 대출 신상품을 출시했다고 5일 밝혔다.

BNK금융은 지난달 27일 경남도인재평생교육진흥원과 ‘청년유턴 및 정주 지원’ 협약을 체결하며 지역 청년 유출을 방지하고 수도권 청년 전입을 유도하기 위한 대출 신상품 공급 투트랙 전략을 추진하기로 했다. 지역 청년인구 유출이 심각한 사회문제로 대두되자 금융 대안을 만들겠다는 취지에서다.

먼저 지역 청년 근로자의 지역 이탈 방지, 자산 형성 지원을 위한 고객 금리 선택형 대출 신상품 공급한다. 이 상품은 청년의 생애주기(정착기-성장기-안정기)를 감안한 소득수준별 상환 구조를 고객이 직접 선택할 수 있다는 게 특징이다.

지역으로 취업하는 수도권 청년을 위해서는 외부 기관과 협약을 통해 저리의 대출을 공급해 정주 여건을 지원한다. 3년간 고정금리, 중도상환수수료 면제를 통해 금융부담을 완화하고 자유로운 상환을 보장해 청년층이 지역에 빠르게 정착할 수 있도록 지원한다는 취지다.

아울러 금융 취약계층의 부채 부담 경감과 정상적인 경제활동 복귀를 지원하는 채무조정 프로그램을 확대 시행한다. 소멸시효 완성 채권 탕감으로 신용회복을 지원하고 누적된 부채 문제 해결을 위한 연체 차주의 채무조정비율도 최대 80%까지 상향했다.

BNK금융 관계자는 “BNK만의 포용금융을 통해 청년 근로자가 부울경(부산·울산·경남) 지역에 매력을 느끼고 정착할 수 있도록 돕겠다”면서 “금융취약 계층의 정상적인 경제 활동 복귀를 지원해 지역의 새로운 동력을 만들어 내는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.