[헤럴드경제=장연주 기자] ‘역대급 불수능’이라고 불린 2026학년도 대학수학능력시험(수능)에서 만점자는 총 5명으로, 전년(11명) 대비 절반 이상 줄었다. 재학생이 4명, 졸업생은 1명으로 2년 연속 수능 만점자를 배출한 학교도 있어 눈길을 끈다.

5일 한국교육과정평가원에 따르면, 올해 수능 만점자는 재학생 4명, 졸업생 1명으로 나타났다. 5명 중 1명은 사회탐구, 4명은 과학탐구를 선택했다.

수능 만점자는 국어·수학·탐구영역에서 모든 문제를 맞히고, 절대평가로 치르는 영어·한국사에서 1등급을 받은 수험생을 가리킨다.

교육계에 다르면, 재학생 만점자는 서울 광남고·세화고, 광주 서석고, 전주 한일고에서 각 1명씩 배출했다.

졸업생 1명은 서울과학고 출신인 것으로 확인됐다.

서울 광남고와 광주 서석고, 전주 한일고는 일반고, 서울 세화고는 자율형 사립고(자사고)다.

특히 광남고와 세화고는 지난해에 이어 2년 연속 재학생 수능 만점자를 배출했다.

서울 광진구에 위치한 광남고는 자정까지 자율학습실을 개방하고, 학교 주변에 사는 졸업생들에게 후배들을 지도할 수 있도록 한다. 오후 4시 학생들에게 저녁식사를 제공하고, 사교육을 받는 학생도 학원 수업이 끝나면 학교로 돌아와서 계속 공부할 수 있게 한다.

또 전북에서는 8년 만에 수능 만점자가 나왔다. 더욱이 N수생이 아닌 재학생 만점자는 무려 10년 만이다.

한편, 2014학년도 33명을 기록했던 수능 만점자는 2022학년도 1명, 2023학년도 3명, 2024학년도 1명 등으로 저조하다가 지난해 11명으로 크게 늘어났었다.