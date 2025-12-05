[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 62%를 기록했다는 여론조사 결과가 5일 나왔다.

한국갤럽이 지난 2~4일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명에게 이 대통령이 현재 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지 잘못 수행하고 있다고 보는지 물은 결과, 62%가 긍정 평가했고 29%는 부정 평가했다. 8%는 의견을 유보했다.

긍정 평가율이 지난주 60%에서 2%포인트(p) 올랐다.

대통령 직무 수행 긍정 평가자에게 그 이유를 물은 결과 ‘외교’(32%), ‘경제/민생’(14%), ‘전반적으로 잘한다’, ‘직무 능력/유능함’(이상 7%), ‘전 정부 극복’(5%), ‘서민 정책/복지’, ‘소통’(이상 4%), ‘국가 안정/정상화’(3%) 순으로 나타났다.

직무 수행 부정 평가자는 ‘경제/민생’(18%), ‘도덕성 문제/본인 재판 회피’(11%), ‘전반적으로 잘못한다’(9%), ‘친중 정책/중국인 무비자 입국’(7%), ‘정치 보복’(6%), ‘독재/독단’, ‘외교’, ‘과도한 복지/민생지원금’(이상 5%) 등을 이유로 들었다.

정당 지지도는 더불어민주당 43%, 국민의힘 24%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당, 기본소득당 각각 1%, 이외 정당/단체 1%, 지지하는 정당 없는 무당(無黨)층 24%로 나타났다. 8월 중순 이후 여당 지지도 40% 내외, 국민의힘 20%대 중반 구도가 이어지고 있다.

앞으로 우리나라를 이끌어 갈 정치 지도자, 즉 장래 대통령감으로 누가 좋다고 생각하는지 물은 결과, 조국 조국혁신당 대표 8%, 김민석 국무총리 7%, 한동훈 전 국민의힘 대표, 장동혁 국민의힘 대표 각각 4%, 이준석 개혁신당 대표, 정청래 더불어민주당 대표 각각 3%, 오세훈 서울시장 2%, 김동연 경기도지사, 홍준표 전 대구시장, 우원식 국회의장, 박찬대 민주당 의원 각각 1% 순으로 나타났다. 7%는 이외 인물(1.0% 미만 20여 명 포함), 57%는 특정인을 답하지 않았다.

이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 ±3.1%p(95% 신뢰수준), 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.