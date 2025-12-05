국회 최고위원회의 발언 ‘尹 옥중 입장문’ 강하게 비판

[헤럴드경제=양대근 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 지난 3일 윤석열 전 대통령이 내놓은 옥중 입장문에 대해 “국민 앞에 엎드려 사죄해도 모자랄 윤석열이 뻔뻔하게 자기 합리화와 적반하장을 늘어놓았다”고 강하게 비판했다.

정 대표는 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “더 기가 막힌 건 윤석열 궤변과 망언을 그대로 받아들여 재창, 삼창 반복하는 국민의힘 장동혁 대표와 소속 의원 행태”라면서 이렇게 밝혔다.

정 대표는 국민의힘을 겨냥해서도 “12·3 내란 당시 내란·외환 수괴 피의자 윤석열과 일부 부역자들이 대한민국 민주주의를 갉아먹는 암 덩어리인 줄 알았는데, 1년이 지난 지금 국민의힘 전체에 암 덩어리가 전이돼 곳곳에 퍼져있는 게 명확하다”며 “내란 비호 정당에 남은 건 정당 해산뿐”이라고 강조했다.

이어 “‘윤 어게인’에 올인하는 장동혁 대표와 소속 의원을 보며 깊은 분노 금할 길 없다”며 “대한민국 민주주의와 헌정질서를 위협하는 암 덩어리는 전부 다 긁어내 다시는 내란·외환의 죄를 획책하지 못하게 확실하게 처단해야 한다”고 덧붙였다.

사법개혁과 관련 정 대표는 “사법쿠데타를 단호히 저지하고 사법개혁로 무너진 사법정의를 바로세우겠다”며 “법원행정처 폐지 등을 담은 사법행정 정상화 3법도 공식발의됐는데 여기서 멈추지 않고 연내 사법개혁을 완수하겠다”고 밝혔다.