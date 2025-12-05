- 이차전지산업 성과 공유와 유공자 표창…내년도 사업계획 발표

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 5일 롯데시티호텔에서 이차전지산업 관련 기관 및 지역 기업들 80여 명이 참석한 가운데 올해 이차전지산업 성과를 공유하고 네트워크를 강화하기 위한‘배터리 커넥트(Battery Connect) 2025’를 개최했다.

이날 행사는 이차전지산업 발전 유공자 표창, 2025년 대전시 이차전지산업 주요성과 보고 및 2026년 사업계획 발표, 이차전지기업 우수사례 발표순으로 진행했다.

또한, 이차전지산업의 육성과 발전을 위해 공헌하고 2025년 대전시 이차전지산업 지원사업을 성실히 수행한 3개 우수기업에 대전시장 표창을 수여했다.

시상식 후에는 올해 추진한 주요실적 및 성과를 공유하고 2026년 사업계획을 발표하는 시간을 가졌다.

뒤이어 이차전지기업 우수사례 발표 시간에는 지능형 레이저 솔루션 기업 ㈜액스비스(EV 및 ESS용 중대형 배터리 전극 고효율 건조 및 고속 노칭 통합 장비 개발), 배터리 제조 및 기술 솔루션 기업 ㈜유뱃(드론용 고성능 리튬이차전지 개발), 배터리 비전검사 장비 제조기업 ㈜아이비젼웍스(리튬이차전지용 인라인 전극 두께 측정기 개발)의 기술개발 사례를 발표했다.

특히, AI 기술 확산으로 산업구조가 재편되고 있는 시점에 우리 지역 이차전지기업들의 AI 기술도입 및 활용전략에 도움이 되고자 경희대 김상균 교수를 초청하여 AI도입 기업의 성공과 실패 사례에 대한 특강도 진행했다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장은“이차전지산업은 ESS, 바이오, 국방, 우주 등 모든 첨단산업의 핵심 동력이자, 미래기술 패권을 좌우하는 게임체인저”라며 “대전시는 우리 기업들이 글로벌 강소기업으로 성장하고 나아가 세계 시장을 선도하는 기업으로 도약할 수 있는 든든한 동반자역할을 지속하겠다”고 말했다.

한편, 대전시는 지난 2024년부터 시비 30억원을 투입해 이차전지산업 생태계 기반 조성 정책을 추진해 왔다. 지역 내 선도기업 및 유망기업 경쟁력 강화 지원, 한국배터리산업협회와 공동주관으로 한국배터리아카데미를 개최해 인력양성과 산업역량을 확장시켜 왔다.

특히 2025년에는 ㈜민테크와 ㈜유뱃이‘인터배터리 어워즈’를 수상하는 성과를 거뒀고, 인터배터리 유럽 2025’에서 대전공동관 운영을 통해 우리지역기업의 글로벌 기술력을 입증하는 등 해외마케팅 지원을 강화했다.