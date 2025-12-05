- 충남소방본부, 발대식 이어 실전형 산불대응 합동훈련 실시

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남소방본부는 5일 공주시 마곡사 일원에서 ‘마곡사 전문의용소방대 발대식 및 산불대응 합동훈련’을 실시했다.

전문의용소방대 운영을 공식화하고, 전문활동체계 확립을 위한 이날 발대식에는 성호선 소방본부장과 전문의용소방대원, 송무경 공주시 부시장 등 130여 명이 참석해 앞으로의 활동을 응원했다.

이어진 합동훈련은 도 소방본부·공주시·마곡사 관계자 등이 참여한 가운데, 마곡사 남서쪽 2.5㎞ 지점에서 발화된 산불이 확산되는 상황을 가정해 진행했다.

참가자들은 ▷대형 소방차량을 이용한 마곡사 입구 방어 ▷소방력과 산불전문예방진화대의 지상 진화 ▷소방·충남도 헬기 공중 진화 ▷마곡사 시설 보호를 위한 사전 주수 등 훈련을 통해 대응 역량을 높였다.

마곡사는 유네스코 세계유산이자 국보 등 21점의 지정문화재를 보유한 전통사찰로, 산림과 인접해 화재 발생 시 피해가 크게 확산될 우려가 있어 전문 대응체계 구축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

앞으로 도소방본부는 ▷사찰 맞춤형 자위소방력 강화 ▷산불·문화재 화재 대비 상시 대응체계 구축 ▷문화재 관계자 협력 훈련 정례화 등을 추진할 계획이다.

성호선 소방본부장은 “마곡사는 우리가 지켜야 할 소중한 세계적 문화유산으로, 사찰을 지키는 것은 곧 도민의 자산을 지키는 일”이라며 “전문의용소방대 운영과 실전형 합동훈련을 통해 신속한 대응체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.