최근 1개월 새 순자산액 1000억원 증가 글로벌 분산투자…상장 후 수익률 352%

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자신탁운용은 ‘ACE 글로벌반도체TOP4 Plus’ 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 7000억원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전일(4일) 종가 기준 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF의 순자산액이 7053억원으로 집계됐다. 지난 10월 말 순자산액 6000억원을 돌파한 후 두 달이 채 안 되는 기간 동안 약 1000억원이 증가했다.

해당 ETF는 반도체 산업 내 ▷메모리 ▷비메모리 ▷파운드리 ▷반도체 장비 등 4대 핵심 분야 대표 기업에 집중 투자한다. 현재 편입 종목 상위권에는 ▷SK하이닉스(24.15%) ▷ASML(20.83%) ▷엔비디아(17.80%) ▷TSMC(17.79%) 등이 이름을 올리고 있다.

장기 성과도 우수하다. 해당 ETF는 지난 2022년 11월 15일 상장한 이후 현재까지 351.67%에 달하는 수익률을 보이고 있다. 최근 3년 및 1년 수익률도 각각 336.26%와 81.01%로 집계됐다. 영역별 대표 투자가 업황 변동성을 완화하고 한국, 네덜란드, 대만, 미국 등 글로벌 분산투자로 연결된 결과다.

자금 유입도 꾸준하다. ETF체크에 따르면 해당 ETF로 최근 1개월 새 유입된 자금은 697억원으로, 국내 상장된 반도체 ETF 51개 평균치(276억원)를 크게 상회한다. 같은 기간 유입된 개인투자자 순매수액 또한 149억원으로 나타났다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 인공지능(AI) 인프라 구축에 필수적인 4대 핵심 공정에서 독보적인 지배력을 가진 1등 기업들에 집중 투자하는 상품으로, AI 반도체 인프라를 반영해 차별점을 갖는다”며 “AI가 세상 전반을 뒤흔드는 변혁의 한가운데서 장기 성장 가능성을 함께 누리고 싶다면 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus가 좋은 선택지가 될 것”이라고 말했다.