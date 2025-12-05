사업비 2026년 69.7억, 2027년 143억 규모 투입

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도는 ‘2026년 버스공영차고지 조성사업’ 공모에서 3개소(원주·홍천·인제)가 선정돼 노선버스의 고질적인 차고지 부족 문제 해소와 운수종사자 휴게시설 확충이 가능해졌다고 5일 밝혔다.

이번 사업에는 2026년 총 69억7000만원이 투입되며, 이 중 국비 20억9000만원, 도비 13억9000억원이 지원된다. 2027년까지 총 143억원 규모의 사업비가 투입될 예정이다.

지원되는 버스공영차고지는 약 1만5000㎡ 부지에 시내·농어촌버스 및 마을버스 등 노선버스 170여 대가 주차 가능한 면적으로 조성되며, 연면적 2800㎡ 규모의 운전자 휴게시설, 정비동, 사무실 등 운영 인프라도 함께 구축된다.

특히 2026년 지원되는 국비 규모는 이 사업 시행 이후 최대 수준의 국비 지원으로, 민간 차고지의 도시계획도로 편입, 전기버스 충전시설 부족 등으로 운행 차질이 우려됐던 원주·홍천 지역 노선버스의 안정적 운행 확보에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이종구 강원특별자치도 건설교통국장은 “이번 버스공영차고지 조성으로 부족했던 차고지 문제를 해소하면 탄력적인 노선 개편·증차가 가능해지고, 충전·정비 기능 확충과 운수종사자의 근무환경 개선을 통해 더욱 안전하고 편리한 대중교통 서비스를 제공할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 도민 교통편의 증진을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.