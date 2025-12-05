작년 홀리데이 캠페인 ‘헬로 뉴 산타’ 수상

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점이 지난 2일 열린 ‘2025 대한민국 광고대상’에서 소셜 커뮤니케이션-브랜드 채널 운영 부분 금상을 수상했다고 5일 밝혔다.

수상을 알린 작품은 작년 말 선보인 홀리데이 캠페인 ‘헬로 뉴 산타’다. 돌고래 유괴단 신우석 감독과 협업해 제작했다. 온·오프라인에서 ‘사랑과 나눔’이라는 주제를 흥미롭게 구현한 점, 이를 통해 세간의 이목을 집중시킨 점이 높은 평가를 받았다.

K-팝 아티스트 카리나가 등장한 브랜디드 필름도 화제가 됐다. 사고를 당한 산타를 대신해 루돌프로 등장하는 카리나가 전 세계 어린이들에게 선물을 전달하는 이야기다.

신세계백화점은 올해 홀리데이 캠페인 ‘신세계 뮤지컬 원더랜드’를 진행 중이다. 사라진 캐럴을 찾아 떠나는 이야기를 담은 영상, 뮤지컬 스타들이 펼치는 현장 퍼포먼스와 팝업 행사, 굿즈 등이다.

최현정 신세계백화점 BX팀 팀장은 “앞으로도 독보적인 연말, 크리스마스 콘텐츠 크리에이터로서 고객과 오래도록 기억할 특별한 경험을 매년 나눠가겠다”고 말했다.