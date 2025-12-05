[헤럴드경제=박연수 기자] SSG닷컴이 오는 7일까지 신선·가공식품 최대 반값 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

쓱닷컴은 이마트 창립 기념 행사 ‘고래잇페스타’의 마지막 주말을 앞두고 온라인 전용 행사를 강화했다. 행사 상품은 지역에 따라 쓱 새벽배송과 쓱 주간배송을 통해 전달된다.

먼저 정다운 훈제오리(400g), 통영 생굴(250g), 국산 활 전복 3미(210g 내외) 등을 최대 50% 할인된 6000~7000원대 가격에 선보인다.

농심 신라면김치볶음면(137g*4입)은 2개 이상 구매 시 10% 할인된다. 하겐다즈 메가 파인트 아이스크림 3종(딸기∙바닐라∙초콜릿)은 1+1 혜택을 제공한다. 아임비타 멀티비타민 선물세트도 40% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

이마트 고래잇페스타는 오는 10일까지 열리며 서울·경기 서부권 고객을 대상으로 7만원 이상 장보기 상품 구매 시 계란 10구를 증정하는 고객 사은행사도 14일까지 진행한다.

SSG닷컴 관계자는 “겨울철 실생활에 필요한 식품을 쓱배송으로 빠르고 편리하게 받을 수 있다“며 ”고객에게 믿고 사는 즐거움을 선사하겠다”고 말했다.