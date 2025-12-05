12월 10일~28일, 매주 수요일~일요일, 오전 10시~오후 10시

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 연말을 맞아 오이도~거북섬을 순환하는 2층 버스에 크리스마스 테마를 적용한 특별 운행 ‘산타라이딩’을 12월 10일부터 운영한다. 이번 테마 운행은 겨울철 해양 관광 활성화와 연말 분위기 조성을 위해 마련한 것으로, 12월 28일까지 운행하며 상황에 따라 기간은 연장할 수 있다.

이벤트 운영 기간 버스 내부에는 루돌프ㆍ산타ㆍ트리 등 크리스마스를 상징하는 소품과 캐럴 음원, 포토존이 배치돼 따뜻한 연말 감성을 느낄 수 있도록 구성했다. 특히 야간 시간대에는 거북섬과 오이도 일대의 야간 경관과 어우러져, 겨울 바다와 조명이 조화를 이루는 특별한 승차 경험을 제공할 예정이다.

운행은 12월 10일부터 매주 수요일~일요일, 오전 10시부터 오후 10시까지 운영한다. 매시 정각 거북섬홍보관 정류장에서 출발하며 하루 12회 운행하고 마지막 회차는 오후 9시다. 이용 요금은 종일권 5000원으로, 손목 티켓 1장으로 하루 동안 전용 정류장에서 자유롭게 승하차할 수 있다.

탑승은 사전예약자가 우선이며 잔여 좌석에 한해 현장 카드 결제가 가능하다. 예약은 시흥시티투어 공식 누리집에서 신청할 수 있으며, 우천ㆍ강풍 등 기상 상황이나 운행 변동 사항은 누리집 공지사항을 통해 안내된다.

임병택 시장은 “‘산타라이딩’은 겨울 바다의 낭만과 크리스마스 분위기를 함께 즐길 수 있는 특별한 시티투어 프로그램”이라며, “연말 시흥을 찾는 시민과 관광객에게 따뜻한 추억이 되기를 바란다”고 말했다.