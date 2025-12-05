버스 집중 배차시간도 30분 연장 보도·이면도로 등 추가 제설 진행

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 눈이 많이 내려 출근길 큰 혼란이 발생하지 않도록 5일 출근 시간대 지하철 운행을 20회 늘렸다. 버스 출근길 집중 배차시간도 기존 오전 7~9시에서 오전 7시~9시30분으로 30분 연장했다.

시에 따르면 전날 오후 6~8시께 내린 눈으로 서울 전역에 눈이 3~6㎝가량 쌓였다. 구별로는 ▷도봉 6.4㎝ ▷은평 5.6㎝ ▷노원 5.4㎝ ▷서울 5.2㎝ ▷성북 5.0㎝ 등이었다.

서울시는 결빙 구간, 보도, 이면도로 등 제설 미흡 구간에 대해 인력과 장비를 투입, 추가 제설 작업도 진행 중이다.

시는 주요 간선도로·자동차전용도로 등에 제설제를 살포했다. 내부순환로, 강변북로, 북부간선도로 등에서 전부 또는 일부 통제됐던 구간은 밤사이 통제가 모두 해제됐다.

서울시 관계자는 “5일 아침 최저온도 영하 5도로 도로결빙(살얼음) 발생 가능성이 높음으로 미끄러짐 사고 등 철저한 대비 필요하다”고 당부했다.