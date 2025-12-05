[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘짝퉁’ 명품 가방 판매 사업을 하는 시댁에 거액을 빌려준 끝에 사기 혐의로 고소까지 하게 된 며느리의 사연이 알려졌다.

최근 JTBC ‘사건반장’에 따르면 30대 여성 A씨는 연애 9개월 만에 남자친구에게 프러포즈를 받고 결혼했다. 남편은 부모님, 시누이와 함께 온·오프라인에서 사업을 한다고 밝혔다.

A씨가 첫 인사로 시댁을 찾았을 때 시부모는 마을을 함께 돌며 “땅도, 선산도, 꼬마 빌딩도 모두 우리 것”이라며 재력을 과시했다. 또 아들과 결혼하면 땅이랑 건물을 다 물려줄 거라고 이야기했다.

그러나 신혼살림은 시작부터 삐걱거렸다. A씨의 집에서 함께 살기로 했지만 남편은 외박이 잦았고, 갑자기 2000만 원을 빌려달라고 요구했다.

임신 중이던 A씨가 이를 거절하자 남편은 집을 나갔다가 열흘 만에 돌아와 “부모님 가게가 적자라 도움이 필요하다”고 호소했다.

A씨가 “시누이 남편에게 도움을 요청해보라”고 말하자 그는 “결혼한 사이는 아니고 남자친구일 뿐이며, 누나가 두 번 이혼했다”며 진실을 털어놓았다.

A씨는 결국 남편에게 2000만원을 건넸지만 이후부턴 시부모가 직접 나서 금전을 요구했다.

시아버지는 “무릎이라도 꿇겠다”며 “땅이든 빌딩이든 팔아서 갚겠다”고 약속했고 이에 A씨는 결혼 전 보유했던 작은 집을 팔아 남은 8000만원을 추가로 건넸다.

하지만 직접 가게를 찾은 A씨는 매장 안엔 명품 브랜드를 모방한 가짜 제품들이 가득 쌓여 있는 충격적인 장면을 마주했고 시부모는 신용불량자로 등록돼 있었다.

게다가 시댁이 갖고 있는 꼬마 빌딩에는 억대의 빚이 잡혀 있었다. 선상 땅도 모두 팔아넘긴 상태였다.

충격을 받은 A씨가 따지자 남편은 “결혼했으면 빚도 같이 지는 거잖아”라며 적반하장 태도를 보인 뒤 가출했다.

이뿐만 아니었다. 시부모는 A씨 친정 부모에게까지 손을 벌렸다. 시부모는 A씨 몰래 안사돈에게 연락해 “아들 부부 신축 아파트를 해주려고 하는데 사업 자금이 부족하다”는 핑계를 대고 2500만원을 빌렸다.

처음에는 약속대로 제때 돈을 갚았다. 그리고 이후에 한 번만 더 도와달라면서 돌려준 금액을 그대로 다시 빌려 갔다. 빌려 간 후로는 연락을 끊고 잠적했다. 이들이 빌려 간 돈은 1억2500만원에 달했고 겨우 500만원만 갚은 상황이다.

최근에서야 친정엄마에게 이러한 사실을 듣게 된 A 씨는 시부모를 사기죄로 고소했다. 이후 시아버지는 “나를 경찰에 신고해 조사받게 만드냐”며 욕설을 퍼부은 것으로 전해졌다.

양지열 변호사는 “가족 관계였고 일부 변제 사실도 있어 형사적으로 사기로 단정하긴 애매한 지점이 있다”며 “민사로 판결을 받아 가압류 등 조치를 취해두는 것이 피해 회복에 더 도움이 된다”고 조언했다.